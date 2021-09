Qui Alfa Romeo devrait-il embaucher pour s’associer à Bottas en 2022 ? · Fans de course

La concurrence est féroce pour l’une des dernières places restantes sur la grille pour la saison 2022 de F1.

Alfa Romeo pourrait choisir de retenir Antonio Giovinazzi pour une quatrième campagne. Mais il y a plusieurs nouveaux arrivants prometteurs, dont certains viennent avec l’attrait supplémentaire d’un soutien financier, qui pourraient former une toute nouvelle équipe avec le nouveau Valtteri Bottas l’année prochaine.

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a déclaré à . qu’il avait l’intention de prendre une décision vers la fin du mois. Pour qui doit-il opter ?

Guanyu Zhou

Le jeune de 22 ans, deuxième au classement de la Formule 2, est largement considéré comme le favori pour la conduite, non seulement parce qu’il est rapide, mais il est également en passe de devenir le premier pilote chinois à courir en Formule 1, attirant l’intérêt d’un marché important. Après avoir passé quatre ans dans le programme de jeunes pilotes de Ferrari, il a été recruté par Renault (maintenant Alpine) en 2019.

Zhou a complété son total de points de superlicence avec une victoire sur un champ de Formule 3 asiatique généralement expérimenté au début de la saison et a de fortes chances d’ajouter le titre de Formule 2 avant la fin de l’année. Ce ne serait pas moins que ce qui est attendu du pilote qui était la meilleure recrue de la F2 en 2019.

Oscar Piastri

De son propre aveu, Piastri, 20 ans, n’est pas considéré comme un candidat de premier plan pour le siège, bien que si cela était jugé sur les seuls résultats, il serait sûrement le premier choix. Junior alpin comme Zhou, il est en passe de remporter son troisième titre en autant de saisons, après avoir suivi son titre de Formule Renault Eurocup 2019 avec un succès en Formule 3 FIA l’année dernière.

Le week-end dernier à Monza Piastri a démontré exactement pourquoi il est en tête du classement des points de Formule 2, remportant la seule « vraie » pole position pour le deuxième week-end consécutif en vitesse pure et gardant Zhou dans ses rétroviseurs tout en évitant les nombreuses opportunités de s’empêtrer dans des incidents. Il a de sérieuses chances d’imiter l’exploit de George Russell et Valtteri Bottas de remporter des titres consécutifs en F2 et F3 (anciennement GP3), mais contrairement à eux, il devrait être négligé pour un pilotage en F1 l’année prochaine.

Théo Pourchaire

Pourchaire a déjà testé pour Alfa RomeoL’ascension rapide de Pourchaire, 18 ans, a attiré l’attention de Sauber – qui dirige l’équipe de F1 d’Alfa Romeo – et les a nommés dans leur propre programme junior. Il a remporté un titre en F4 en Allemagne, a presque surpassé Piastri en F3 l’année dernière et est déjà vainqueur en F2. Son rythme autour de Monaco lors de sa première visite en principauté était saisissant, tout comme le sang-froid dont il a fait preuve en route vers la victoire.

Malheureusement, une blessure au tour suivant en Azerbaïdjan a fait dérailler sa progression. Désormais cinquième au classement, une offre de titre reste une possibilité, même s’il a perdu du terrain face à Piastri et Zhou à Monza. Sauber ne veut pas le précipiter en F1, et une deuxième saison de F2 semble à ce stade une probabilité, suivie d’une éventuelle promotion en 2023.

Nyck de Vries

Mercedes était impatient de trouver une place pour son pilote junior qui a remporté le titre de Formule 2 en 2019 et a ajouté la couronne du championnat du monde de Formule E cette année. Mais après avoir raté le trajet Williams à Alexander Albon, la même chose pourrait bien se produire chez Alfa Romeo, car Vasseur a admis qu’il y avait des “complications” résultant de son association avec Mercedes.

Antonio Giovinazzi

Dans sa troisième saison de Formule 1, Giovinazzi a de plus en plus dépassé son coéquipier Kimi Raikkonen en qualifications et a conduit sa voiture en Q3 lors des deux dernières manches. Cependant, il n’a pas réussi à convertir ces opportunités en points, notamment à cause d’une collision inutile avec Carlos Sainz Jnr le week-end dernier.

Ferrari a clairement fait savoir qu’il aimerait le voir dans l’une des voitures de son équipe cliente, mais cela ne lui garantit pas la conduite.

Mick Schumacher

Le membre de la Ferrari Driver Academy serait certainement heureux d’avoir l’opportunité de monter dans une voiture un peu moins compétitive, ou d’être associé à quelqu’un de moins déterminé à le battre en tant que coéquipier actuel. Mais Ferrari semble content de garder Schumacher chez Haas l’année prochaine.

Callum Ilott

Ilott a trouvé une nouvelle maison en IndyCarL’an dernier, le finaliste de Formule 2 (à Schumacher), Ilott s’est bien acquitté de ses débuts en IndyCar le week-end dernier et semble avoir de bonnes chances de décrocher un trajet à temps plein avec le réformé Juncos Hollinger équipe l’année prochaine.

Robert Shwartzman

Un autre des nombreux talents juniors de Ferrari, Shwartzman a commencé 2020 fortement aux côtés de Schumacher à Prema, puis s’est évanoui. De la même manière, il a été éclipsé par le moins expérimenté Piastri de l’équipe cette année.

Robert Kubica

Le récent combat de Raikkonen contre Covid-19 a donné à l’ancien vainqueur du Grand Prix une opportunité inattendue de revenir à la course de F1. Cependant, Kubica a admis qu’il était au mieux un étranger pour un pilote à temps plein en 2021.

je dis

Alfa Romeo aura du mal à refuser Zhou qui a la combinaison convaincante de capacité et de richesse – avec un parrainage réputé de 30 millions de dollars derrière lui. La Formule 1 aimerait désespérément pouvoir accueillir à nouveau le Grand Prix de Chine au calendrier la saison prochaine après une absence de deux ans avec son premier pilote local.

Il serait faux de considérer Zhou comme un simple « chauffeur payant » – il est clairement capable et les défis particuliers de venir d’un pays qui n’a pas produit autant de conducteurs de haut niveau que l’Europe ou l’Australie ne doivent pas être sous-estimés. Néanmoins, il existe des talents plus excitants.

Il semblerait particulièrement injuste que le succès de Piastri ne soit pas récompensé, alors je suis très désireux de le voir conduire à l’heure actuelle. Le potentiel évident de Pourchaire ne peut pas non plus être négligé – s’il obtenait le poste pour 2022, il serait difficile de lui en vouloir.

Vous dites

Qui devrait embaucher Alfa Romeo pour 2022 ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Qui devrait embaucher Alfa Romeo pour être le coéquipier de Valtteri Bottas en 2022 ?

Guanyu Zhou (13%)Oscar Piastri (16%)Theo Pourchaire (13%)Nyck de Vries (6%)Antonio Giovinazzi (23%)Mick Schumacher (13%)Callum Ilott (13%)Robert Shwartzman (3%)Robert Kubica (0%) Quelqu’un d’autre (0%)

Nombre total d’électeurs : 31

