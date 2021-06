Qui après Scindia, Prasada ? Ce que Sachin Pilot a dit sur la revendication du chef du BJP sur la prochaine sortie du Congrès

in

Pilot a également démenti l’affirmation selon laquelle il allait rejoindre le BJP.

La sortie du chef du Congrès Jitin Prasada a déclenché la spéculation que le Sachin Pilot sauterait le navire pour rejoindre ensuite le Bharatiya Janata Party. Le départ de Prasada est intervenu dans le dernier des jeunes leaders influents quittant le Congrès pour le BJP. Peu de temps après le départ de Prasada, des rapports ont cité Rita Bahuguna Joshi disant qu’elle avait parlé à Sachin Pilot et qu’il pourrait bientôt rejoindre le BJP car il est maltraité par le Congrès.

Répondant à la demande de Joshi, l’ancien vice-ministre en chef du Rajasthan Sachin Pilot a déclaré que le BJP n’osait pas lui parler. «Maine bhi suna hai ki Rita Bahuguna Joshi ne kaha hai ki unhone Sachin se baat ki hai. Ho sakta hai unhone Sachin Tendulkar se baat ki ho. Unki mujhse baat karne ki himmat nahi hai (j’ai entendu dire que Rita Bahuguna Joshi a dit qu’elle avait parlé avec Sachin. Il est possible qu’elle ait parlé avec Sachin Tendulkar. Elle n’a pas le courage de parler avec moi) », dit Pilote.

Le pilote a également démenti l’affirmation selon laquelle il allait rejoindre le BJP. Il a fait ces remarques lors d’une manifestation du Congrès. Le parti proteste à travers le pays contre la hausse des prix du carburant.

De nombreux députés du Congrès qui ont apporté leur soutien à Pilot pendant la crise politique de l’année dernière étaient présents avec lui.

Alors que Jitin Prasada avait rejoint le BJP le 9 juin, Rita Bahuguna Joshi était passée au BJP en 2016. Les deux dirigeants travaillent pour le Congrès depuis plus de deux décennies.

Jyotiraditya Scindia avait rejoint le BJP l’année dernière et aurait été le premier grand jeune visage du parti à les déserter. Avec Jitin Prasada quittant le navire, il était à nouveau supposé que Pilot rejoindrait également le BJP. Pilot a eu une querelle ouverte avec le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, l’année dernière.

Bien que la direction du Congrès ait négocié une trêve et formé un comité en août de l’année dernière pour régler les problèmes, peu de choses ont changé, même après presque un an.

