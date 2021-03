Qui arrive mieux préparé pour le premier grand prix?

15 Mar 2021 à 10h37 CET



Dans deux semaines, du 26 au 28 mars, se déroule le Grand Prix de Bahreïn, première épreuve du calendrier de Formule 1. Ce week-end, le circuit de Sakhir a également été le théâtre de la pré-saison la plus courte et la plus intense de mémoire. Comment chaque équipe arrive-t-elle à la première course? Nous l’analysons.

Qui est le mieux préparé pour la première course?

Un programme d’entraînement aussi court rend difficile de déterminer où tout le monde en est avec seulement deux semaines avant que le rideau ne se lève. La lecture que l’on peut faire dépend beaucoup des yeux avec lesquels on la regarde, mais tout d’abord je tiens à souligner qu’il me semble absurde et incongru que les pilotes et les équipes aient si peu de temps sur la piste pour préparer la base. d’une voiture qui est en avance 23 grands prix. Cela dit, la première analyse, examinant le rythme, la vitesse, la fiabilité et le potentiel des deux pilotes, nous amène à considérer Red Bull comme l’équipe la plus forte de Sakhir. Rappelons-nous qu’ils ont déjà terminé 2021 en gagnant à Abu Dhabi et pour moi, ils arriveront au GP de Bahreïn en tant que favoris. Rappelez-vous, cependant, que le poids, la charge de carburant et même les pneus sont en l’air et que le chrono est très sensible avec tout cela. Mercedes a eu plus de problèmes que prévu et le reste semble continuer à être en retard.

Alonso et la raison de son retour en F1

Au-delà de ses deux titres, de ses deux victoires au Mans et de ses expériences en WEC et à Dakar, Fernando Alonso est le protagoniste où qu’il aille. Loin d’accepter un présent confortable, sans pression et vivant des souvenirs d’un passé glorieux, l’Asturien est revenu sûr de n’avoir pas encore dit son dernier mot, réaffirmant que son habitat naturel, ce sont ces voitures et que là où il est le mieux est le cockpit d’une formule un. Sa présence à l’essai a généré d’énormes attentes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la voiture, confirmant que la discipline a récupéré l’un de ses héros. Sur l’asphalte, il a rendu vrai le dicton «qui avait, retenu», établissant des moments et un rythme intéressants. Fernando a clairement expliqué la raison de son retour en F1: il est dans la fleur de l’âge et l’option que Renault lui a présentée était celle dont il rêvait. Il sait qu’il ne pourra guère se battre pour gagner, puisqu’il faut une grande voiture, rapide, fiable et équilibrée, mais il veut se préparer pour 2022, avec de la motivation et de grandes illusions dans la révolution technique qui nous attend.

Ferrari et « la terre promise »

Après la catastrophe de 2020, à oublier absolument, avec un bagage de seulement trois podiums et une sixième place au classement des constructeurs, la Scuderia Ferrari a passé le premier test à Bahreïn. Je ne saurais pas si je dois le qualifier de passe ou de remarquable, mais ceux de Maranello ont montré des signes de reprise et l’ambiance dans l’équipe, également avec l’arrivée de Carlos Sainz, s’est remarquablement améliorée. Je ne veux pas être un trouble-fête, mais comme l’expérience est un diplôme je pense qu’il faut être prudent et ne peut pas jeter les cloches au vol dans le premier enjeu. Le SF21 semble, au premier abord, plus compétitif. La voiture a eu des problèmes de jeunesse, bien sûr, mais la première chose que nous avons pu voir est que le moteur actuel est meilleur, a plus de puissance et fonctionne plus droit. Afin de résoudre le principal handicap de 2020, il faudra attendre la croissance de la voiture pour voir ses possibilités sous toutes ses facettes. Je ne sais pas s’ils se battront pour gagner des courses, il est trop tôt pour le dire, mais cela indique qu’ils seront proches.