Qui chante la chanson ‘abcdefu’ qui est partout sur TikTok en ce moment ?

Parfois, vous avez juste besoin d’une chanson que vous pouvez crier à pleins poumons lorsque vous êtes à mi-chemin d’une rupture et cette chanson actuelle de choix sur TikTok en ce moment est « abcdefu ». C’est un banger certifié que tout le monde utilise dans TikToks car il résume simplement ce moment de colère lors d’une rupture où vous détestez tout de votre ex et de sa vie. Mais qui la chante vraiment ?

Si vous n’avez pas entendu la chanson d’ambiance angoissée des adolescents, cela ressemble à quelque chose comme ceci : » abcdefu/ Et ta mère et ta sœur et ton travail/ Et ta voiture cassée et cette merde que tu appelles de l’art. » Honnêtement, jamais il n’y a eu une aussi grande utilisation du dictionnaire anglais depuis Shakespeare.

Les gens utilisent l’audio pour accompagner des vidéos sur des choses et des personnes à qui ils veulent dire « FU », qu’il s’agisse d’un ex, de leurs parents ou de personnes qui disent qu’ils portent trop de fond de teint – en gros, cela fonctionne pour toutes les occasions.

Une sous-tendance de la chanson implique également que des personnes se filment en train de briser des assiettes contenant des messages à leur ex.

Alors qui chante ‘abcdefu’ sur TikTok ?

La chanson la plus populaire sur TikTok en ce moment « abcdefu » est chantée et écrite par Gayle.

Gayle est une chanteuse de 17 ans originaire de Nashville et actuellement signée chez Atlantic Records. La chanson est sortie à l’origine en août de cette année, mais quelques mois plus tard, elle connaît maintenant une résurgence et a même placé Gayle dans le top 10 de Spotify UK.

Elle compte actuellement un peu plus de 60 000 abonnés sur Instagram et un peu moins de 400 000 sur TikTok.

Le clip de la chanson a une ambiance très années 2000 et montre Gayle et ses amis se rendant chez son ex et se filmant sur un caméscope.

Gayle a publié de la musique sur Spotify depuis l’année dernière et a même des versions plus en colère et plus froides de « abcdefu » pour n’importe quelle humeur que vous soyez. Je vais juste les ajouter à ma liste de lecture.

