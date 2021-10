Qui chante la tendance dance Meet Me At Our Spot

Vous connaissez la chanson. Je sais que vous le faites. Une voix tendue émettant l’équivalent de 2021 de la cursive couplée à une tendance de danse chaotique qui donne l’impression que les gens s’injectent puis vont se crever les yeux. Juste un autre jour de chaos TikTok. Mais d’où vient la chanson ? Qui le chante ? Pourquoi ne puis-je pas le sortir de ma tête ? Avec quoi est-ce exactement lacé? C’est tout ce que vous devez savoir sur l’origine de la chanson TikTok « caught a vibe » et par qui elle est, et comment se joindre à la tendance de la danse chaotique.

@tommalone_jrNous avons attrapé un VOIBE @bryonybriscoe ## ##fyp ##couple ##relationships♬ retrouvez-moi à notre place par Willow Smith et Tyler Cole – Les Favoris.

Willow Smith est derrière le chant

Willow Smith, qui a connu un énorme 2021 grâce à sa résurgence du rock et à son travail avec Travis Barker sur son nouvel album Lately I Feel Everything, chante – et ça s’appelle Meet Me At Our Spot. À la première écoute, je pensais que Meet Me At Our Spot, alias « caught a vibe » sur TikTok, était un morceau de cet album. Du point de vue sonore, ils sont très similaires. Meet Me At Our Spot est en fait une collaboration avec Tyler Cole (qui a produit l’album éponyme de Willow en 2019) sous le nom de The Anxiety. La version live de Meet Me At Our Spot est celle qui est devenue virale, et les deux l’ont sorti en single le 22 octobre 2021.

Quelle est la tendance dance qui va avec ?

Pendant que Willow chante Meet Me At Our Spot, tout le monde s’agite, puis quand elle se met à « prendre une vibration », ils font le fameux « TikTok arm thing ». Ce geste est, selon KnowYourMeme, destiné à signifier de la glace dans vos veines. Ensuite, en suivant le reste des paroles, tout le monde fait des gestes exagérés pour tout ce que Willow chante, comme regarder dans les yeux et rester pour la nuit. Et c’est tout! Regardez quelques exemples ci-dessous :

@raquelbernardoooCaught a vibe ##fyp ##fy ##fypシ ##parati ##paravoce ##trend ##dance ##caughtavibe ##meetmeatourspot♬ son original – 🎵

@ayumi.lashleyElle veut juste jouer à Quinzaine en paix 😆 @allrealallthetime ##caughtavibe ##coolparentsontiktok ##millennialparents ##caughtavibechallenge♬ son original – Lancesavali

