Qui choisit-elle dans ‘The Kissing Booth 3’, Noah ou Lee ? Spoilers de fin

Le Kissing Booth 2 s’est terminé avec Elle (Joey King) étant un peu dans le pétrin avec une décision énorme à prendre: assister à Harvard avec l’amour de sa vie Noah (Jacob Elordi), ou réaliser son projet de toujours d’aller à Cal-Berkeley avec son BFF Lee (Joel Courtney). Pour aggraver ces choses compliquées, ces deux mecs sont frères, donc les sentiments et les egos abondent, vous tous. C’est très compliqué pour notre fille Elle.

Honnêtement, il y a tellement de choses à dire sur The Kissing Booth 3, mais la plus grande question est évidemment, QUI CHOISIT ELLE ?! Ne vous inquiétez pas, nous vous avons.

Attention ! Les principaux spoilers pour The Kissing Booth 3 sont au-delà de ce point! Entrez à vos risques et périls. ??

OK donc, au début du film, Elle doit choisir une école dès que possible. (Ces gens ne jouaient pas avec elle.) Elle choisit Harvard, se réjouit Noah et Lee * littéralement * s’enfuit de la mini-célébration.

Mais Elle est en conflit et extrêmement épuisée en essayant de rendre tout le monde heureux. Plus tard, Noah apprend qu’Elle n’a jamais fait partie de la liste d’attente à Berkeley comme elle le lui avait d’abord dit (oups), mais qu’elle a été * jusqu’au bout * acceptée. La nouvelle information amène Noah à… attendre… rompre avec Elle. Mais pas parce qu’elle a menti ! Mais parce qu’il ne voulait pas qu’elle regrette sa décision de venir à Harvard essentiellement pour lui.

Rachel Murray.

Alors, facile, maintenant elle va juste à Cal-Berkeley avec Lee, non ? Problème résolu. Et bien non. Pas du tout. Après un petit discours d’encouragement sur l’amour maternel du personnage de Molly Ringwald, Mme Flynn, Elle réévalue ce qu’*elle* veut vraiment, et à la fin Elle finit par se choisir. Elle décide de fréquenter l’Université de Californie du Sud pour étudier la conception de jeux vidéo.

Mais l’amour n’est pas perdu, les gens ! Le flash avant de six ans à la fin réunit Elle et Noah (ainsi que Lee et Rachel, qui ont rompu avant l’université mais sont maintenant fiancés !) Lors de la collecte de fonds de leur lycée ~ où tout a commencé ~. Ils se rattrapent brièvement et vous pouvez toujours sentir la chimie et la connexion. Noah s’éloigne jusqu’en haut d’un escalier et fait l’emblématique * regarder en arrière * sur Elle, un clin d’œil aux autres films et à leur amour.

Le film se termine avec Noah et Elle descendant la côte ensemble sur leurs motos, et vous pouvez interpréter s’ils finissent ensemble pour toujours. Nous aimons une fin heureuse!





Christen A. Johnson Rédacteur en chef adjoint des actualités En tant que rédacteur en chef adjoint des actualités de Cosmopolitan, Christen couvre tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement.

