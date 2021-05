QUI CONSIDÈRE LA MENTHE? | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Joseph P. Farrell, étoile de la mort de Gizeh:

De temps en temps, je reçois une histoire qui (1) vient d’une source que je ne connais pas, (2) qui est pleine de détails sensationnels qui me font remettre en question tout le récit, et (3) dont les détails «se connectent» néanmoins à d’autres histoires que je crédite. C’est le cas aujourd’hui avec cette histoire partagée par AF, et l’histoire à laquelle elle se connecte sont ces histoires d’obligations au porteur, et mon hypothèse d’un système de financement caché, basé sur des montants de lingots obscurcis, le transfert physique des obligations au porteur, et juste un tout. beaucoup de rehypothecation et d’autres types de fraude et de malversations, y compris la «contrefaçon officielle». De plus, je crois que d’une certaine façon, il est lié aux «milliards de milliards manquants» dont Catherine Austin Fitts, le Dr Mark Scidmore et d’autres ont parlé. Dans tous les cas, quand je reçois de telles histoires, je dois simplement bloguer à leur sujet, en suivant ma méthode pour supposer que les détails sont vrais pour le bien de la dose quotidienne de spéculation à indice d’octane élevé.

Dans ce cas, il y a un détail en particulier sur ce long article qui a sauté de la page et qui se «connecte» à un autre détail dont j’ai entendu parler auparavant, dans une œuvre de «fact-tion» (fait présumé, déguisé en fiction) , mais nous y reviendrons. Voici le long article:

Maintenant, avant d’arriver au détail particulier qui a sauté de la page, je veux passer en revue quelques-uns des autres détails avancés par l’article qui «connectent» et me donnent envie de prendre ses allégations au sérieux. Le premier concerne la prétendue expédition philippine de quelque 3 500 tonnes d’or:

Les Philippines sont à nouveau secouées par un autre scandale impliquant la précédente administration de Benigno Aquino III pour avoir expédié illégalement 3500 tonnes métriques d’or pur à 99,999%, d’une valeur estimée à 141 milliards de dollars, depuis le coffre-fort de Bangko Sentral ng Pilipinas. Cette quantité d’or a été utilisée pour soutenir l’impression de 3 billions de dollars de papier-monnaie au début de l’année dernière. Mais au profit de qui?

Maintenant, cela concorde en soi avec quelque chose que j’ai mentionné dans de nombreux blogs, des conférences lors de conférences (la conférence du programme spatial secret de San Mateo en 2014, par exemple), et dans mon livre Covert Wars and Breakaway Civilizations, et j’ai fait allusion dans Financial Vipers of Venice, et ce détail est que les quantités de lingots d’or existantes sont mal obscurcies, et peut-être «hors» des estimations publiques d’un ordre de grandeur. Ma raison de maintenir ce point de vue était le livre Sterling and Peggy Seagrave intitulé Gold Warriors, qui passe en revue les implications de la récupération top secrète par les États-Unis des lingots d’or japonais pillés en Asie pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l’effort nommé Opération Golden Lily, et dirigé par un membre de la maison impériale japonaise, le prince Chichibu. Une grande partie de ce butin a été enterrée dans l’archipel philippin et a été découverte par – le voici – le major (plus tard général) Ed Lansdale. (Pour ceux qui se demandent qui était Lansdale, il est fortement soupçonné d’être impliqué dans la péripétie de l’assassinat de JFK, et était le «patron» du film de M. X d’Oliver Stone, JFK, qui dans la vraie vie était le colonel Fletcher Prouty. Lansdale est fortement soupçonné d’avoir été à Dallas le jour de l’assassinat. Le lien avec l’or est en effet intriguant, étant donné les relations de JFK avec l’Indonésie à l’époque et la découverte avant la guerre mondiale d’une riche mine d’or dans ce pays.) Quoi qu’il en soit, revenons à l’histoire de l’or japonais: il a été enterré là par le général japonais Yamashita, pendu plus tard (beaucoup pensent injustement) pour crimes de guerre. Certes, pendre le général japonais chargé d’enterrer le butin serait un bon moyen de le garder secret.

Ce qui m’intrigue ici, c’est précisément la quantité d’or alléguée dans l’envoi secret: 3500, soit à peu près la même quantité d’or que selon les estimations, l’Allemagne, qui, après les États-Unis, aurait le monde. deuxième plus grande réserve d’or. Pour simplifier ce pays: la quantité d’or alléguée dans le transfert remet en question les estimations officielles de la quantité d’or existante. Pour le dire différemment encore, si ce détail est vrai, alors c’est une autre confirmation de mon hypothèse de «système caché de la finance», lequel système est en partie basé sur cette réserve secrète d’or.

Cela m’amène à la deuxième connexion de l’article à d’autres histoires:

Citation, «il existe une preuve claire et incontestable que les billets en USD susmentionnés sont imprimés contre une copie certifiée conforme d’un certificat de lingot d’or, prétendument émis par l’Union Bank of Switzerland (UBS), couvrant 3500 MT de 99,999 or en 12,5 kg Bars sortis du pays et déposés chez UBS et enregistrés sous le nom de Ferdinand E. Marcos en tant que propriétaire. » 5). Ci-dessus Pourquoi UBS de Suisse, connue comme l’une des banques les plus tordues au monde; en tant que dépositaire des actifs / comptes du compte de garantie autorisant un certificat de lingot d’or émis par leur intermédiaire, et non par eux, et sous leur garde, ce qui leur permet d’être utilisé illégalement comme garantie pour les billets de 3 billions de dollars américains, alors qu’ils devraient en être pleinement conscients que le certificat Gold Bullion est déjà privilégié et ne peut pas être utilisé deux fois sans supprimer le privilège d’origine.

Maintenant, cette partie de l’histoire concernant l’ancien et feu président philippin Ferdinand Marcos, et l’Union Bank of Switzerland, n’est pas nouvelle pour quiconque la suit; les deux sont déjà apparus, et leur apparition ici n’est pas une surprise. C’est un autre lien avec toute la saga des obligations au porteur, dont certaines auraient été récupérées aux Philippines lorsqu’un avion aurait transporté un tas de «fausses» obligations au porteur se sont écrasées là-bas, pour être récupérées par un local. J’ai tendance à créditer ces histoires, car elles correspondent à des modèles similaires concernant l’Indonésie et la Chine nationaliste (Khoumintang). Il convient de rappeler que Marcos aurait commencé sa propre récupération secrète de l’or de Yamashita, et que c’est principalement pour cette raison que l’administration Reagan a mis fin au régime de Marcos.

