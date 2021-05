Qui d’autre veut dénoncer la police, et pourquoi? ⋆ 10z viral

par TheDarkMan, The Duran:

Le mantra repris par Black Lives Pampered et d’autres selon lequel la police devrait être démantelée est considéré par de nombreux experts de droite et même des gens ordinaires comme insensé, mais comme souligné ici, l’idée n’est pas entièrement sans fondement.

Cependant, l’augmentation massive de la criminalité dans certaines villes, Seattle par exemple, suggère que les personnes qui défondent la police ne s’y prennent pas. Et si, plutôt que de lutter contre le contrôle excessif de l’État sur la nation, certaines personnes qui encouragent ce déblocage veulent l’augmenter? Si cette idée semble contradictoire, certaines personnes comme Tim Pool et d’autres voix indépendantes ont suggéré que ce n’était pas le cas.

À peine les démocrates avaient-ils volé l’élection qu’ils se sont mis à imposer ce qui ne peut être considéré que comme un agenda totalitaire. Ils ont l’intention d’emballer la Cour suprême avec des «libéraux», faisant de Washington DC un État, et le plus sinistre de tous, truquant le système électoral pour qu’il soit pratiquement impossible pour les républicains de gagner à nouveau. En bref, ils cherchent à contrôler les élections au niveau national. La défondation de la police conduira à un contrôle de la loi et de l’ordre au niveau national, en d’autres termes, le gouvernement fédéral contrôlera tout.

La structure politique des États-Unis est très différente de celle de la Grande-Bretagne, disons. Bien que chaque comté ait sa propre force de police et que l’Écosse ait son propre système juridique, un homme soupçonné d’avoir commis un meurtre à Cornwall, par exemple, arrêté dans l’Essex, au Pays de Galles ou au nord de la frontière, sera ramené directement dans l’ouest du pays où il comparaîtra devant un magistrat local. Comme la Grande-Bretagne est un pays relativement petit avec une population beaucoup plus petite, ce n’est pas un problème. Aux États-Unis cependant, une personne arrêtée dans l’État de New York parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis un crime en Californie – tout comme Angela Davis – doit être extradée, et cette extradition peut être opposée.

À cet égard, il vaut mieux considérer les États-Unis non comme un seul pays mais comme cinquante États distincts, chacun avec ses propres lois. Le Texas était en fait une république indépendante entre 1836 et 1846. Les tentatives d’extradition ne réussissent pas toujours. En laissant cela de côté, en tant que citoyen américain, voulez-vous que des décisions soient prises au sujet de votre communauté au niveau local ou par des gens à Washington, des politiciens, ou pire encore, des bureaucrates, qui en savent peu sur vous et qui se soucient encore moins de vous?

Si les forces de police locales sont démantelées, le pays se dissoudra-t-il dans le chaos ou est-ce qu’il se passera autre chose? La réponse est que le gouvernement fédéral interviendra et prendra le contrôle de tout. Si vous ne le pensez pas, vous devez ouvrir les yeux, car les États-Unis sont déjà soumis à la plus grande prise de pouvoir de leur histoire.

La règle directe de Washington signifiera la fin du consentement des gouvernés. Biden, ou quiconque tire ses ficelles, a déjà publié une pléthore de décrets, tandis que la politisation du FBI et du département d’État entraîne la persécution de quiconque s’oppose au nouvel ordre du jour, à commencer par les partisans de Trump, mais ne le faites pas. Je ne pense pas un instant que ça s’arrêtera là.

