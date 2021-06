Qui devraient être les tireurs de penalty de l’Angleterre si la confrontation avec l’Allemagne va jusqu’au bout

Harry Kane a un record phénoménal depuis le point de penalty (Photo: .)

Le record de tirs au but de l’Angleterre est sombre, l’une de leurs défaites étant particulièrement obsédante pour l’actuel patron Gareth Southgate.

À l’Euro 96, il y a 25 ans, un Southgate inexpérimenté a vu son tir au but sauvé en demi-finale alors que l’Allemagne s’imposait 6-5 aux tirs au but, avant de battre la République tchèque en finale à Wembley.

Cette défaite déchirante en tirs de barrage était l’une des six pour les Trois Lions dans les tournois majeurs, avec leurs deux seules victoires en quart de finale contre l’Espagne plus tôt à l’Euro 96, et les 16 dernières victoires contre la Colombie lors de la Coupe du monde 2018.



Southgate a tristement manqué contre les Allemands à l’Euro 96 (Photo: .)

Southgate a maintenant une chance de se venger personnellement contre les Allemands lorsque son équipe anglaise les affrontera en huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Si le match se déroule jusqu’au bout à Wembley mardi, l’Angleterre devrait être d’humeur plus confiante étant donné qu’elle n’a pas encore perdu une fusillade sous Southgate.

En plus de leur victoire sur la Colombie en 2018, les Three Lions ont également battu la Suisse en phase finale de la Ligue des Nations en 2019.

Tirer un coup franc à Wembley dans un match à élimination directe devant vos fans en adoration semblerait une tâche peu enviable pour la plupart, et Southgate saura plus que quiconque que ses cinq premiers choix devraient être parfaits.

Harry Kane



Kane ne manque généralement pas à 12 mètres (Photo: .)

Le choix le plus incontesté des cinq est le capitaine anglais Harry Kane, qui possède un record stellaire depuis le point de penalty.

En tant que tireur désigné de son club et de son pays, Kane a écopé de 51 pénalités au cours de sa carrière, marquant 44 points et n’en ratant que sept, ce qui lui donne un taux de réussite de 86%.

Kane a marqué 11 pénalités pour l’Angleterre et il a inscrit le premier tir au but lors de la victoire en fusillade contre la Colombie en 2018.

Bien qu’il ait lutté pour la forme jusqu’à présent au tournoi, Kane serait un shoo-in pour marquer sur place si l’occasion se présentait.

Marcus Rashford



Rashford a participé sporadiquement à l’Euro 2020 jusqu’à présent (Photo: .)

Marcus Rashford n’a pas encore commencé un match pour les Three Lions à l’Euro 2020, mais comme il l’a prouvé à plusieurs reprises, il est un joueur de gros calibre.

Il est également prolifique depuis le point de penalty après avoir raté seulement deux de ses 17 penaltys en carrière pour United et l’Angleterre.

Alors qu’il était en service chez Three Lions, Rashford a marqué quatre fois sur 12 mètres, y compris lors de la Coupe du monde, et s’il est sur le terrain à ce moment-là, il sera sans aucun doute choisi pour intensifier et tirer un coup franc.

Kieran Trippier



Trippier a marqué son coup franc contre la Colombie en 2018 (Photo: .)

L’arrière droit de l’Atletico Madrid Kieran Trippier a un bilan plus inégal depuis le point de penalty après avoir raté deux fois au niveau du club.

Mais le spécialiste du ballon mort, qui fut une figure héroïque de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018, se croira à 12 mètres.

Trippier a déjà l’expérience d’avoir marqué un penalty pour l’Angleterre lors d’un tournoi majeur, alors qu’il s’avançait pour trouver le fond des filets contre la Colombie en 2018.

Monture maçon



Mount est en lice pour affronter l’Allemagne après sa période d’isolement liée au coronavirus (Photo: .)

Mason Mount est devenu une figure influente pour le club et le pays au cours des dernières saisons et est considéré comme fiable, avec beaucoup de force mentale. C’est le genre d’attributs dont quelqu’un a besoin pour prendre un coup de pied crunch.

Mount a marqué un penalty pour Chelsea en Premier League, mais a raté le tir de barrage décisif lorsque les Blues ont été éliminés de la Coupe Carabao par Tottenham la saison dernière.

Le joueur de 22 ans aurait appris de l’expérience et pourrait être appelé s’il peut faire l’affrontement de mardi après son isolement de 10 jours.

Il était considéré comme un contact étroit de Billy Gilmour, qui a été testé positif pour Covid-19 à la suite du match nul de l’Écosse contre l’Angleterre lors de la phase de groupes de l’Euro 2020.

Mount a raté le dernier match de groupe de l’Angleterre contre la République tchèque, mais est en lice pour jouer contre les Allemands.

Jadon Sancho



Sancho a pris plusieurs pénalités pour Dortmund (Photo: .)

Jadon Sancho a vu son temps de jeu sévèrement limité à l’Euro 2020 jusqu’à présent, avec une seule apparition de remplaçant à son nom jusqu’à présent.

Sancho aura une connaissance plus approfondie des adversaires de mardi bien qu’il ait joué contre la majorité de l’équipe au Borussia Dortmund en Bundesliga.

Le joueur de 21 ans est également mortel à 12 mètres, marquant 10 de ses 11 tirs au but en carrière au niveau senior et junior, avec trois de ces buts pour Dortmund lors de la campagne 2020/21.

Il a également marqué pour l’Angleterre lors d’une fusillade – contre la Suisse en 2019.

Plus : Marcus Rashford



Le prochain sur la liste si la fusillade tient la distance pourrait être, de manière quelque peu surprenante, le gardien Jordan Pickford.

Le buteur d’Everton a également marqué contre les Suisses dans la Ligue des Nations, et le milieu de terrain des Trois Lions Kalvin Phillips a parlé de ses capacités à 12 mètres.

“C’est un attaquant de balle très propre”, a déclaré Phillips.

“Cela rend les choses beaucoup plus faciles lorsque vous avez un gardien qui pourrait probablement marquer un coup franc ainsi qu’un penalty.”

S’il entre comme remplaçant, Dominic Calvert-Lewin serait un bon cri pour tirer un penalty.

L’attaquant n’en a jamais manqué un dans sa carrière, marquant trois fois pour l’Angleterre aux niveaux senior et junior.

Plus : Football



Pour ce qui est de ceux qui ne devraient probablement pas être choisis pour passer au niveau supérieur en fonction de leurs antécédents, il y a deux joueurs remarquables : Raheem Sterling et Jordan Henderson.

Sterling a raté plus qu’il n’a marqué pour Manchester City, avec trois tentatives infructueuses pour un seul but.

L’ailier n’a pas été choisi pour en prendre un lors de la Coupe du monde, mais a marqué lors de la fusillade de la Ligue des Nations contre la Suisse et contre l’Islande en 2020.

Pendant ce temps, le capitaine de Liverpool Henderson était le seul joueur anglais à manquer contre la Colombie en 2018 et il a également vu son tir au but sauvé lors d’un match d’échauffement contre la Roumanie avant l’Euro 2020.

