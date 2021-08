Qui devrait être le centre de départ des Golden State Warriors ?

Le quintette titulaire de Guerriers de l’état d’or semble très clair à l’approche de la saison 2021/22, à l’exception d’un poste. Tout indique que Steve Kerr Il n’aura pas de doutes aux positions 1, 2, 3 et 4, mais qu’à ce jour, on ne sait toujours pas qui sera le 5 partant et, même s’il le faisait, il pourrait sûrement changer tout au long de la saison.

Ainsi, avec Stephen Curry comme meneur, accompagné enfin (espérons-le) de Klay Thompson, avec Andrew Wiggins en 3 position et avec Draymond Green comme attaquant de puissance. Pour la position centrale de départ aujourd’hui, Kerr a deux options et n’a encore décidé d’aucune : Kevon Looney ou James Wiseman.

Moments emblématiques. Déposez votre photo préférée Dubs ci-dessous fam. # WorldPhotographyDay pic.twitter.com/Go74PZK9d4 – Golden State Warriors (@warriors) 19 août 2021

Quintette de guerriers

Stephen Curry

Klay Thompson

Andrew Wiggins

Draymond vert

Kevon Looney ou James Wiseman

Les doutes de Kerr

Pour le talent et le potentiel, il ne fait aucun doute que James Wiseman est l’homme qui devrait s’établir au poste de centre de départ pour les Golden State Warriors. Il a des compétences offensives à revendre pour être un joueur dominant dans la ligue. Cependant, dans sa saison recrue, il avait l’air très vert et sinon mieux Kevon Looney, comme cela s’est produit l’année dernière, il pourrait manger son pain grillé. Le centre expérimenté de l’équipe de San Francisco a la griffe et s’entend parfaitement avec Stephen Curry. On verra ce que Kerr finit par dire et comment ces deux joueurs qui doivent être importants se partagent les minutes.