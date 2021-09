Qui devrait être le meilleur buteur de Premier League 2021/22 ? Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku en tête avec Mohamed Salah, Harry Kane et Bruno Fernandes clôturent

in

Les bookmakers prédisent que deux attaquants de retour en Premier League marqueront le plus de buts cette saison avec Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku qui devraient jouer le rôle principal.

Au cours des deux dernières saisons, nous avons vu les attaquants anglais Harry Kane et Jamie Vardy obtenir le soulier d’or, marquant tous deux 23 buts.

. – .

Ronaldo a remporté le Soulier d’or de Premier League avec 31 buts lors de la saison 2007/08

Cette année cependant, les chances suggèrent que deux nouveaux (ish) visages de la Premier League pourraient remporter le prix.

Ces deux-là sont bien sûr Ronaldo et Lukaku.

Les deux ont connu des débuts de vie impressionnants en Angleterre et mènent leurs rivaux de haut niveau chez les bookmakers.

Voir ci-dessous le récapitulatif ultérieur de ceux qui pourraient être en lice pour le Soulier d’Or de cette saison.

Qui sont les favoris pour remporter le Soulier d’Or ?

Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo – 11/4

Mohamed Salah – 11/2 Harry Kane – 10/1 Bruno Fernandes – 16/1 Jamie Vardy – 20/1 Dominic Calvert-Lewin – 22/1 Sadio Mane – 22/1 Danny Ings – 22/1 Diogo Jota – 22/1 Fils Heung-Min – 25/1 Pierre-Emerick Aubameyang – 25/1 Michail Antonio – 33/1 Gabriel Jesus – 33/1

.

Lukaku et Chelsea ont fait un brillant début de saison

Ronaldo a remporté le Soulier d’or avec 31 buts lors de la saison 2007/08 et sera impatient de le faire à nouveau cette saison.

Lukaku n’a pas encore réclamé l’honneur mais a été superbe depuis son retour à Chelsea cet été.

La star de Tottenham Kane, qui a trois bottes d’or à son actif, est un 10/1 étonnamment lourd pour le gagner à nouveau après son été de spéculation sur les transferts.

Mohamed Salah de Liverpool est apparemment le challenger le plus proche de Ronaldo et Lukaku et il a déjà remporté le prix à deux reprises.

Parmi les autres noms du mix, citons à nouveau Vardy, le coéquipier de Ronaldo United, Bruno Fernandes, Dominic Calvert-Lewin d’Everton, le duo de Liverpool Sadio Mane et Diogo Jota et la nouvelle star d’Aston Villa Danny Ings.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ CRISTIANO RONALDO POUR MARQUER CONTRE WEST HAM À TOUT MOMENT À LA COTE DE 30/1