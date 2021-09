Qui devrait être le tireur de penalty de Man United ? Cristiano Ronaldo soutenu pour les plus gros matchs mais le record de Bruno Fernandes défendu dans un débat houleux sur talkSPORT

Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo… qui devrait tirer les tirs au but pour Manchester United ?

C’était le débat sur talkSPORT lundi alors que Danny Murphy et Simon Jordan se sont affrontés à propos de l’échec crucial de Fernandes contre Aston Villa samedi.

Ronaldo a regardé Fernandes a raté un coup de pied crucial

Fernandes est le preneur régulier de United depuis son arrivée en janvier 2020 et a un taux de réussite de plus de 95% pour le club et le pays.

Mais ayant besoin de sauver un point à la dernière minute du match contre Villa ce week-end, Fernandes est passé de 12 mètres et a lancé son effort dans la fin de Stretford.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a pris la défense de Fernandes après l’humiliante défaite à domicile et a défendu la décision de mettre le meneur de jeu aux tirs au but contre son compatriote Ronaldo, l’un des joueurs les plus meurtriers de l’histoire du football.

Danny Murphy a compris l’appel de Solskjaer, mais insiste sur les grandes occasions, Ronaldo devrait intervenir sur place.

Fernandes a tiré au-dessus de la barre dans le temps additionnel pour coûter un point à United

L’ancienne star de Liverpool a déclaré: “Le bilan de Fernandes est excellent, mais si vous me demandez, Man United joue contre Man City ou Liverpool et à la dernière minute du match et il y a un penalty, qui voudrais-je le prendre? Ronaldo, toute la journée, tous les jours et deux fois le dimanche.

“Il [Fernandes] n’a pas tiré de tirs au but dans le même chaudron que Ronaldo tout au long de sa carrière.

“Ronaldo a marqué des tirs au but en finale de Coupe du monde, de championnat d’Europe, de finale de Ligue des champions.”

Ce point de vue a été contesté par Simon Jordan, cependant, car le co-animateur de talkSPORT a souligné que Fernandes a un meilleur bilan de pénalités que Ronaldo et a raison d’avoir la confiance de son manager.

“Le taux de réussite de Ronaldo dans sa carrière pour les tirs au but est de 84%, alors que vous avez un autre gars [Fernandes] avec un taux de réussite de 96% des pénalités », a-t-il déclaré.

« Le fait est que sur une période de temps, si vous avez suffisamment de statistiques, vous pouvez faire des statistiques pour faire ce que vous voulez.

“S’il y a un tas de fois pour dire ‘c’est vrai, voici une vraie analyse correcte de sa carrière, 84% Ronaldo, 96% Fernandes’ – fait, fini, argument clos.”

Voilà : l’argument est clos. C’est du moins ce que dit Simon Jordan en tout cas.

Vous pouvez regarder le débat dans son intégralité via notre lecteur vidéo.

