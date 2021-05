Qui devrait gagner la saison 20 de la voix, basée sur les performances finales?

Rachel Mac (équipe Nick)

Rachel Mac est la seule femme de la finale de la saison 20, ainsi que la plus jeune chanteuse de la compétition à 16 ans. Voler sous le radar en tant que One-Chair Turn on Nick Jonas‘équipe, Mac a sauté pendant une décennie tout au long de la compétition, d’Elton John à Jewel en passant par Christina Perri. Dans la finale, Mac a abordé le hit de Fleetwood Mac “The Chain”, ce qui lui a vraiment permis de se déchaîner et de montrer du courage. Jonas a déclaré que sa performance ressemblait à un concert et qu’il voulait juste qu’elle continue pendant 30 ou 40 minutes de plus. Si l’Amérique est d’accord, nous pourrons peut-être en voir plus sur Mac.