Qui devrait jouer le prochain Doctor Who ? 10 candidats pour remplacer Jodie Whittaker

Au Royaume-Uni – un pays où tout le monde peut reconnaître un Dalek – la question de savoir qui devrait jouer le prochain Doctor Who est garantie d’être un sujet de conversation brûlant. Et depuis que la star actuelle Jodie Whittaker et le showrunner Chris Chibnall ont annoncé qu’ils quitteraient la série l’année prochaine, le débat sur l’identité de son remplaçant est monté d’un cran.

La décision va sans aucun doute causer de gros maux de tête au nouveau showrunner de Who – la créatrice de Happy Valley, Sally Wainwright, serait la favorite du concert. Le Docteur est un rôle principal pas comme les autres, un héros extraterrestre qui n’utilise pas d’armes à feu, pour qui la bizarrerie fait aussi partie intégrante de leur ADN qu’un deuxième cœur.

Et maintenant que Whittaker a joué la première femme médecin de la série, il y a un autre élément complexe dans le casting. En effet, faire venir un autre homme blanc – comme l’était le Docteur pour leurs 12 premières incarnations (13 si vous incluez le Docteur de guerre de John Hurt) – pourrait sembler être une étape rétrograde pour un spectacle qui a fait un effort concerté pour embrasser la diversité.

Les stars hollywoodiennes établies comme Benedict Cumberbatch, Olivia Colman et Idris Elba sont presque définitivement hors de portée de la BBC. Et d’autres noms – tels que Kris Marshall de Death in Paradise et Ben Whishaw de James Bond – reviennent régulièrement chaque fois qu’il y a un poste vacant dans le TARDIS.

Dans la liste ci-dessous, nous avons rassemblé 10 acteurs qui pourraient jouer le prochain Doctor Who. Certains sont plus probables que d’autres, mais gardez à l’esprit qu’il est tout aussi probable que le casting nous surprendra tous. Après tout, peu de gens avaient entendu parler de Matt Smith avant qu’il n’obtienne les clés du TARDIS en 2010.

Olly Alexandre

(Crédit image : Tim P. Whitby / .)

Alors que le chanteur de Years & Years est actuellement le favori des bookmakers pour jouer le prochain Doctor Who, sa manager, Martha Kinn, a démenti les rumeurs, déclarant à Instagram que, “Même si Olly est souvent contacté par Cybermen, j’ai bien peur d’avoir pour exterminer cette spéculation. Alexander a de l’expérience à jouer aux côtés de Daleks dans le drame de Channel 4/HBO Max It’s a Sin, mais c’est un sujet à classer improbable – d’autant plus que la rumeur semble avoir commencé lorsque l’ancien showrunner de Who Russell T Davies a déclaré au magazine SFX : « Olly ferait un merveilleux Doctor Who ».

Richard Ayoade

De son rôle signature dans la sitcom en tant que Moss dans The IT Crowd à son rôle d’animateur dans le jeu télévisé britannique The Crystal Maze, il y a toujours eu quelque chose d’un peu surnaturel à propos d’Ayoade. Sa livraison de ligne non conventionnelle et son don pour la comédie physique semblent être la seule raison pour laquelle il est perpétuellement lié au rôle, cependant, ne voyant rien sur son curriculum vitae – il est plus susceptible d’être entendu exprimer des personnages dans Soul ou The Mandalorian qu’apparaître à l’écran – suggère il serait prêt à être la tête d’affiche d’une émission aussi médiatisée.

Michaela Coel

(Crédit image : HBO)

Doctor Who a probablement raté l’occasion de recruter l’un des talents les plus recherchés de la télévision britannique, maintenant que son I May Destroy You l’a mise sur la carte d’Hollywood. Coel a un rôle majeur dans la prochaine suite de Black Panther, Wakanda Forever, et comme pour Phoebe Waller-Bridge, le fait qu’elle soit une écrivaine talentueuse menant ses propres projets à l’écran peut la rendre réticente à consacrer autant de temps à l’émission de quelqu’un d’autre.

David Harewood

(Crédit image: Phillip Chin / Stringer)

L’acteur britannique aura bientôt plus de temps libre avec la fin de Supergirl, et après des passages sur Homeland et Selfie, il a beaucoup d’expérience de la vie sur le tapis roulant d’une émission télévisée de longue date. Le fait qu’il soit déjà invité dans la série ne devrait pas non plus compter contre lui – le douzième docteur Peter Capaldi et ses anciennes compagnes Freema Agyeman et Karen Gillan, ont tous joué d’autres rôles avant de devenir des habitués de la série. Mais, comme Kris Marshall et Ben Whishaw, Harewood semble être l’un de ces noms qui sont éternellement liés au rôle, mais ne dépassent jamais le territoire de la rumeur.

Kelly MacDonald

(Crédit image : BBC)

Un autre choix populaire auprès des bookmakers, MacDonald a sans doute le bon niveau de célébrité pour être un bon candidat pour le rôle. Bien qu’elle n’ait jamais figuré sur la liste A d’Hollywood, la star de Trainspotting a travaillé sur des projets de grande envergure comme Boardwalk Empire, No Country for Old Men et Brave, tandis que son récent tour sur la dernière (?) saison du drame policier à succès de la BBC Line of Le devoir n’a pas pu nuire à ses chances. De plus, le docteur a déjà été écossais…

Jo Martin

Martin a un énorme avantage sur ses rivales, puisqu’elle a déjà joué le Docteur à l’écran. Grâce au nouveau scénario de “Timeless Child”, il a été révélé que le Docteur avait de nombreuses régénérations précédentes que nous ne connaissions pas, dont Martin’s Doctor. Cependant, nous pensons qu’elle est loin du rôle principal, notamment parce que cela rendrait un peu plus difficile pour les médecins de différentes chronologies de se croiser dans les saisons à venir.

Maxine Peake

(Crédit image : Tim P. Whitby / .)

Considérée comme l’une des principales candidates pour jouer le prochain Doctor Who avant que Jodie Whittaker n’obtienne le poste, Maxine Peake continue d’être l’une des favorites des bookmakers. L’une des stars les plus polyvalentes de la télévision britannique – elle est passée de la comédie au drame, y compris l’épisode de Black Mirror “Metalhead” – il ne fait aucun doute qu’elle possède toutes les qualifications nécessaires pour le rôle. La plus grande question est de savoir si elle serait à l’aise de passer du statut de « je te connais de quelque part… » à une véritable superstar.

Michael Sheen

Sheen (à gauche) a déjà joué dans Good Omens en face du docteur David Tennant (à droite). (Crédit image : Amazon)

L’acteur gallois vient de figurer en tête d’un sondage RadioTimes.com comme choix des fans pour être le prochain Doctor Who, et il est facile de comprendre pourquoi. De Twilight à Masters of Sex, Frost/Nixon à Tron : Legacy, il s’est révélé être un acteur brillant et polyvalent qui avait sans aucun doute mis sa propre touche sur le rôle le plus emblématique de la télévision britannique. Mais est-il trop demandé ailleurs – il est attaché à la deuxième saison de Good Omens d’Amazon Prime – pour prendre un si gros engagement ? S’il a des questions, il peut toujours se renseigner auprès de sa co-vedette de Good Omens/Staged, le dixième docteur David Tennant.

David tennant

Celui-ci est peut-être légèrement en dehors du champ gauche, étant donné que le Docteur ne s’est jamais régénéré dans une incarnation précédente. Néanmoins, Who canon a une histoire impressionnante de se réinventer pour s’adapter aux circonstances, et si la BBC veut rendre Doctor Who à nouveau chaud, ils pourraient faire pire que de rétablir le docteur le plus populaire depuis le retour de la série en 2005. Tennant est revenu pour le spécial 50e anniversaire «Le jour du docteur», mais nous soupçonnons qu’il hésiterait à risquer de rechaper l’ancien terrain.

Phoebe Waller-Pont

(Crédit image : Amazon Prime)

Comme sa co-star de Fleabag, Andrew Scott, Phoebe Waller-Bridge a le genre de présence à l’écran et d’énergie inquantifiable dont sont faits les médecins mémorables. Malheureusement, la réalité peut entraver ce casting de rêve. Rédactrice en demande sur Fleabag, Killing Eve et No Time to Die, Waller-Bridge a signé un accord de développement de plusieurs millions de dollars avec Amazon en 2019 – les chances qu’elle sacrifie cela pour courir dans l’espace et le temps dans le TARDIS semblent minces .

Doctor Who revient sur BBC America et BBC One plus tard cette année.