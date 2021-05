Qui devrait jouer Tess dans The Last of Us de HBO? ⋆ 10z viral

The Last of Us se dirige vers HBO avec Pedro Pascal comme Joel Miller, Bella Ramsey comme Ellie et Gabriel Luna comme Tommy Miller. Bien que je sois nouveau dans le jeu et que j’en apprenne davantage / que je me prépare pour mon premier jeu en préparation de la série, cela m’a fait un peu plus investi dans les autres personnages qui ont contribué à faire de The Last of Us l’un des plus jeux populaires là-bas.

Pour les fans de la série, ils ont grandi avec ces personnages au fur et à mesure qu’ils jouaient et même les personnages qui ont eu de brefs moments tout au long du jeu ont laissé leur marque. L’un de ces personnages est Tess. Le personnage travaille avec Joel avant de rencontrer Ellie et les deux partagent clairement une confiance l’un avec l’autre alors… qui devrait la jouer dans la prochaine série HBO?

Je pense qu’Annie Wersching, qui a donné vie à Tess avec sa voix off et son travail de capture de mouvement, ferait un excellent choix pour Tess en direct – ce que mon ami Brandon SanGiovanni accepte. Pour être juste, c’est une suggestion populaire.

Honnêtement, Annie Wersching. Elle a joué Tess dans le jeu et elle est brillante. Évidemment, cela peut venir de sa chimie avec Pedro, mais pour moi, c’est le meilleur choix pic.twitter.com/95To4lJfoe – Liam, toujours en train de célébrer Everlight ❇️ (@thefifthbeegee) 20 mai 2021

Les suggestions allaient à travers les icônes de la culture pop.

Alice Braga – Robyn 🌹 (@robyn_beeee) 20 mai 2021

Sarah Wayne Callies ou Daisy Ridley. – Jordan Hamilton (@BearsFanJordan) 20 mai 2021

Judy Greer. Teignez ses cheveux en noir et donnez-lui un rôle sérieux. – Dave Elliott (@ The_Iceman2288) 20 mai 2021

Emily Deschanel peut-être? 🤷🏻‍♂️ – DAN (@dankthemanc) 20 mai 2021

Betty Gilpin TOUT LE CHEMIN – Tamara Lynn Chambers (@TamaraLChambers) 20 mai 2021

Stéphanie Beatriz pic.twitter.com/7BExIcWYVq – David Lesnieski (@ themexican734) 20 mai 2021

tout ce que je vois c’est lena headey ici

pic.twitter.com/dwB34WYhVk – janet (@djarinculture) 20 mai 2021

Mon amie Sophie Martin, à qui j’ai parlé du jeu, a évoqué une suggestion de blague du fandom avec Laura Bailey, qui jouait Abby dans The Last of Us Part II. Et aussi suggéré Tatiana Maslany, que j’aimerais voir affronter Tess. Mais comme vous pouvez le voir, il existe un large éventail d’actrices que les gens aimeraient voir jouer Tess.

Mes favoris personnels sont Lena Headey.

Et puis Stephanie Beatriz.

Ce qui est génial avec Tess dans le jeu, c’est qu’elle n’est jamais vraiment remise en question sur sa force. Quand nous la rencontrons, elle se rend à l’appartement de Joel pour le rencontrer et les deux se lancent dans la recherche de Robert pour que Marlene (que je veux être jouée par Gugu Mbatha-Raw) leur demande de faire passer quelque chose hors de la ville. «Quelque chose» est un peu vague car c’est en fait une jeune fille de 14 ans nommée Ellie qui est «infectée» par le parasite qui transforme ceux qui les entourent en êtres ressemblant à des zombies. Mais Ellie a été mordue il y a trois semaines et ne s’est pas retournée, alors que tout le monde s’est retourné dans les deux jours.

Ainsi, lorsque Tess et Joel essaient de la faire sortir de la ville, Tess est mordue et commence rapidement à être infectée, prouvant à elle-même et à Joel qu’Ellie pourrait bien être la clé pour arrêter tout cela. Son rôle n’est peut-être pas une grande partie de la série, mais Tess est importante dans le jeu, et avoir une actrice qui peut montrer cette force et cette volonté pour amener Ellie à ceux qui peuvent aider est important, et je pense que n’importe lequel de ces acteurs peut affrontez Tess et faites-le magnifiquement.

Je suis plus que ravi pour The Last of Us. Après avoir regardé l’intro du jeu et en avoir parcouru un flux avec mon ami, je suis tombé amoureux des personnages et de la construction du monde car il s’agit, à la base, de l’humanité et de notre lutte pour survivre. Et voir ce genre d’histoire après la dernière année que nous avons eue va être une aventure émotionnelle et je suis prêt pour ça.

