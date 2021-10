Qui devrait recevoir un rappel du vaccin Covid-19 dès maintenant ?

Il est peut-être temps pour votre rappel du vaccin Covid-19.

La Food and Drug Administration a maintenant autorisé des doses supplémentaires des trois vaccins Covid-19 aux États-Unis – Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson – pour certains groupes à haut risque et a déclaré que les injections de rappel ne doivent pas être la même marque que le premier cycle de vaccination. Le CDC a appuyé ces recommandations.

Les recommandations du gouvernement pour les doses de rappel sont basées sur le risque de Covid-19 de différents sous-groupes ; jusqu’à présent, les rappels ne sont recommandés que pour les personnes âgées ou les personnes à risque plus élevé en raison de leur santé ou de leur profession. Les experts ont débattu de la mesure dans laquelle les boosters sont appropriés pour tout le monde, étant donné les preuves d’une protection toujours forte contre les maladies graves pour de nombreuses personnes. Mais la plupart semblent convenir qu’une dose supplémentaire est logique pour augmenter l’immunité des personnes considérées comme plus vulnérables au virus.

Bien que les boosters ne soient pas encore techniquement recommandés pour tout le monde, les groupes déjà approuvés par la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention pour les injections de rappel sont assez larges et couvrent une grande partie de la population adulte. Toute personne de plus de 65 ans est éligible à une dose supplémentaire, soit 54 millions de personnes. Les personnes atteintes de certaines conditions médicales telles que les maladies cardiaques (jusqu’à 48% des adultes) et les personnes obèses (environ 42%) sont également éligibles pour un rappel. Il en va de même pour les personnes exerçant des professions jugées à plus haut risque, telles que les premiers intervenants, les travailleurs de la fabrication, les enseignants et les employés des épiceries.

L’essentiel pour l’instant : si vous avez été vacciné il y a au moins six mois avec le vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna et que vous êtes plus à risque de contracter le Covid-19 en fonction de votre âge, de votre travail ou de vos antécédents médicaux, il est recommandé de recevoir un booster. Il en va de même pour toute personne vaccinée il y a au moins deux mois avec le vaccin à dose unique Johnson & Johnson, selon la FDA.

Qui est recommandé pour un rappel?

La FDA a approuvé les injections de rappel des vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna et J&J, et le CDC a finalisé les recommandations correspondantes pour savoir qui devrait recevoir un rappel.

En vertu de l’autorisation de la FDA, les personnes suivantes sont éligibles pour une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 :

Toute personne de plus de 65 ans qui a initialement reçu soit le vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna Toute personne de plus de 18 ans qui a initialement reçu le vaccin Johnson & Johnson Les personnes âgées de 18 à 64 ans qui ont initialement reçu le vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna et dont la santé les met à risque plus élevé de Covid-19 Personnes âgées de 18 à 64 ans qui ont initialement reçu le vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna et dont le travail les expose à un risque plus élevé d’exposition au Covid-19

Les listes de conditions médicales et de professions éligibles pour une injection de rappel étendent l’éligibilité à de nombreux Américains. Ces conditions médicales comprennent non seulement les maladies cardiaques, le diabète et le cancer, mais aussi la dépression et la grossesse. Les emplois à haut risque incluent les personnes dans l’industrie alimentaire et agricole, les travailleurs des maisons de soins infirmiers et les employés des services postaux américains. Vérifiez la liste – plus de personnes sont éligibles que vous ne le pensez.

L’âge est l’indicateur le plus fort pour une injection de rappel, selon les experts à qui j’ai parlé. Même ceux qui pensent que les arguments en faveur des injections de rappel pour les personnes plus jeunes et en meilleure santé ne sont pas aussi solides conviennent que les personnes de plus de 65 ans bénéficieraient probablement d’une dose supplémentaire. La plupart des experts soutiennent également les rappels pour les personnes immunodéprimées, bien que les vaccins ne soient toujours pas aussi efficaces pour ces personnes au départ.

Il y a moins de consensus parmi les experts sur les travailleurs occupant des emplois considérés comme à haut risque, s’ils ne sont pas déjà admissibles en raison de leur âge ou de leur état de santé. Les experts soulignent que la recherche continue de montrer une forte protection contre les maladies graves pour les jeunes sans aucun problème médical important. Mais les hauts responsables de la santé du gouvernement ont insisté pour inclure ces travailleurs dans les groupes éligibles pour un rappel.

Sandra Lindsay reçoit une injection de rappel de Pfizer à Northwell Health à New Hyde Park, New York, le 6 octobre. Lindsay, une infirmière de l’unité de soins intensifs du Long Island Jewish Medical Center, est devenue la première Américaine à recevoir le vaccin Covid-19 en décembre 2020 .Alejandra Villa Loarca/Newsday RM via .

Pour les personnes éligibles dont les premières doses étaient le vaccin Moderna ou Pfizer/BioNTech, elles peuvent recevoir leur prochaine dose au moins six mois après la fin de leur cycle de vaccination initial, a déclaré la FDA. Pour les personnes dont la première dose était le vaccin J&J, elles peuvent recevoir une injection de rappel deux mois après leur première injection.

Les directives fédérales correspondent à ce que de nombreux experts ont déclaré être approprié sur la base des preuves scientifiques actuelles. Il y a eu des indications que les vaccins Covid-19 perdaient en efficacité au fil du temps et contre la variante delta. Mais la protection qu’ils offrent contre les maladies graves – entraînant une hospitalisation ou la mort – reste forte pour de nombreuses personnes.

Les exceptions sont les personnes âgées, qui ont vu leur efficacité baisser davantage au fil du temps, et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, pour lesquelles les vaccins ne sont souvent pas aussi efficaces au départ. Ils sont au centre des directives de rappel, ainsi que les travailleurs dans les milieux à haut risque.

Qu’en est-il du mélange et de l’appariement de différents plans ?

Tous les vaccins Covid-19 offrent une bonne protection contre les maladies graves, mais ils ne sont pas égaux.

Le vaccin Moderna a le mieux résisté au fil du temps, y compris depuis que la variante delta est devenue dominante. Pfizer/BioNTech est le deuxième meilleur, tandis que Johnson & Johnson était le plus faible des trois dans son régime à dose unique d’origine (bien qu’il n’ait pas beaucoup diminué au fil du temps).

Ces différences ont conduit certaines personnes – les receveurs de J&J, en particulier – à se demander s’ils devraient recevoir une dose de l’un des vaccins les plus performants pour leur injection de rappel.

Comme l’a rapporté l’Atlantic la semaine dernière, des recherches des National Institutes of Health (NIH) ont révélé que les personnes qui ont reçu une première dose de J&J et une deuxième dose de Moderna ou Pfizer/BioNTech ont montré des niveaux d’anticorps plus élevés que les personnes qui ont reçu J&J pour les deux. doser. Les niveaux d’anticorps ne sont pas la seule mesure par laquelle l’immunité est mesurée, mais ils sont un proxy utile.

Les preuves ne sont pas aussi claires quant à savoir s’il est préférable d’obtenir un rappel Moderna si vous avez déjà reçu le vaccin Pfizer/BioNTech (ou vice versa) parce que l’étude du NIH a utilisé une dose complète du vaccin Moderna pour son rappel, alors que, dans le vrai monde, le booster Moderna sera une demi-dose.

Les nouvelles directives de la FDA indiquent que les gens devraient pouvoir mélanger et assortir différents vaccins. De manière générale, ils peuvent recevoir le rappel qu’ils souhaitent s’ils appartiennent à l’un des sous-groupes recommandés pour une dose supplémentaire et qu’un délai suffisant s’est écoulé : encore une fois, deux mois pour les receveurs J&J ou six mois pour les receveurs Pfizer/BioNTech ou Moderna.

Différents vaccins ont également des effets secondaires différents, une autre considération pour les injections de rappel. Les hommes plus jeunes qui reçoivent les vaccins à ARNm Pfizer/BioNTech ou Moderna présentent un risque légèrement plus élevé d’inflammation cardiaque. Les femmes plus jeunes qui reçoivent le vaccin J&J peuvent présenter un risque quelque peu élevé d’un problème rare de coagulation sanguine.

Ces deux effets secondaires, bien que graves, ont été rares, et la FDA a déclaré que les avantages attendus d’un rappel pour chacun des vaccins l’emportent sur les risques.

Wanda Shaffer, 83 ans, a reçu son rappel Pfizer dans un McDonald’s californien en septembre, alors que le département californien de la Santé publique et les franchisés locaux de McDonald’s organisaient des cliniques de vaccination pop-up dans tout le sud de la Californie.Francine Orr/Los Angeles Times via .

Dois-je recevoir un rappel?

Tout d’abord : les vaccins fonctionnent. Les vagues récentes d’hospitalisations et de décès liés au Covid-19 se sont concentrées dans la population non vaccinée restante. Les personnes qui reçoivent un vaccin sont moins susceptibles de contracter Covid-19 en premier lieu, beaucoup moins susceptibles de développer des symptômes graves, moins susceptibles de transmettre le virus à d’autres personnes et moins susceptibles de développer un long Covid.

Mais les vaccins ne sont pas parfaits. Il va y avoir des cas de rupture. Pour certaines personnes, ils ne fonctionnent pas aussi bien. Le décès récent de l’ancien secrétaire d’État Colin Powell – qui a été entièrement vacciné mais immunodéprimé à cause d’un cancer du sang – a rappelé que certaines personnes restent à risque tant que le virus continue de circuler.

Les directives fédérales actuelles se concentrent sur ces personnes, afin de leur offrir plus de protection avant l’hiver. Dans le meilleur des cas, au cours des prochains mois, les personnes à risque obtiendront cette immunité supplémentaire, davantage de personnes recevront leur première dose de vaccin et le virus ralentira sans que de nouvelles variantes n’apparaissent. Nous devrions voir moins de morts que lors de la vague dévastatrice de l’hiver dernier.

Pourtant, Covid-19 ne va pas disparaître complètement, et les experts s’attendent à ce que les injections de rappel puissent éventuellement être autorisées pour la plupart des gens. Beaucoup d’Américains avaient déjà pris une dose supplémentaire avant que la FDA ne l’approuve officiellement.

Wafaa El-Sadr, professeur d’épidémiologie et de médecine à l’Université de Columbia, m’a dit qu’elle pensait que les personnes déjà éligibles devraient recevoir leur rappel «dès que possible».

D’autres personnes pourraient l’envisager, a-t-elle dit, s’ils s’attendaient à se réunir avec beaucoup d’autres pendant la saison des vacances ou s’ils doivent passer beaucoup de temps avec des personnes non vaccinées ou des personnes dont ils ne connaissent pas le statut vaccinal.

Covid-19 est là pour rester, et les injections de rappel sont le reflet de cette réalité. Ils sont un moyen de rendre plus agréable la vie avec cette maladie.