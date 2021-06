Qui devrait remplacer Thomas Müller du Bayern Munich dans le onze de départ allemand contre la Hongrie ?

Lorsque la nouvelle a éclaté que la star du Bayern Munich, Thomas Müller, s’était blessé au genou et allait probablement manquer le prochain match contre la Hongrie – et aussi potentiellement les huitièmes de finale – c’est devenu un peu un scénario apocalyptique.

Müller, qui avait été exilé de l’équipe nationale allemande par Joachim Löw pendant deux ans, est désormais essentiellement considéré comme… essentiel à la formation de Die Mannschaft.

Si sa feuille de match ne se remplit pas forcément, Müller a été le moteur de toute l’équipe avec son pressing, son mouvement, sa passion et son leadership.

Comment remplacer tous ces traits ? La réponse facile est que non.

Physiquement, cependant, quelqu’un doit remplir ce rôle, alors examinons les possibilités de prendre la place de Müller dans la formation 3-4-3 de Löw – ce qui nécessite que les joueurs de première ligne soient constamment en mouvement et actifs pour que cela soit efficace.

Leon Goretzka pourrait-il obtenir le feu vert pour remplacer Thomas Müller ?Photo par Alexandra Beier/.

La solution de facilité : Léon Goretzka

Insérer Goretzka à la place de Müller transformerait essentiellement cela en une formation 3-4-1-2, mais l’homme du Bayern Munich est capable de le faire fonctionner. Pourquoi Goretzka est-elle la solution de facilité ? Parce que cela permettrait à Löw d’éviter de mettre lkay Gündoğan sur le banc. Gündoğan n’a pas été génial et Goretzka est probablement un meilleur joueur en ce moment, mais Löw a toujours montré une réticence à lâcher certains joueurs (pensez à Sami Khedira en 2018). Cela permettrait à Löw d’éviter ce qui serait probablement un banc difficile à faire pour le manager.

L’appel évident : Leroy Sane

La plupart des gens s’attendent à ce que Sane glisse directement dans un rôle de départ. Le problème est que Sane n’a pas fière allure et, en fait, a parfois semblé hésiter à jouer un rôle plus étroit. Sane est immensément talentueux et extrêmement rapide, mais dans le 3-4-3, il a eu tendance à errer un peu trop et a eu du mal à s’imposer comme une menace offensive constante. Sane obtiendra probablement le feu vert, alors j’espère qu’il a résolu les problèmes qui l’empêchaient d’avoir un impact positif sur les matchs pour l’Allemagne.

La doublure : Florian Neuhaus

Curieusement, le joueur le plus équipé pour jouer comme Müller pourrait être le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus. Neuhaus a l’énergie et la capacité d’appuyer efficacement – et est également créatif, altruiste et offensant. Neuhaus reculera également et se défendra. Ce n’est peut-être pas la sélection prototypique, mais c’est une sélection qui pourrait fonctionner. Comme Goretzka, la formation pourrait ressembler davantage à un 3-4-1-2 avec Neuhaus en remplacement.

L’histoire de la rédemption : Timo Werner

Ne vous y trompez pas, Timo Werner de Chelsea est fermement dans la niche de Löw. Les performances médiocres de Werner pour l’Allemagne en 2021 ont frustré Löw au point qu’il a l’impression que Werner pourrait ne jamais sortir de la niche. Aux prises avec sa confiance, Werner a besoin d’une opportunité de se remettre sur les rails. La Hongrie serait-elle le moment de lui donner cette chance ?

Le Cheval Noir : Kevin Volland

Volland est aussi proche d’un attaquant allemand traditionnel qu’il y en a sur la liste – et même cela est exagéré à dire. Volland est bon, cependant, et a le nez pour le but. Il ne peut pas fournir tout ce que Müller apporte à la table, mais il peut donner à l’Allemagne un joueur confiant et affamé qui est axé sur les objectifs.

Normalement, vous pouvez également voir Jamal Musiala inclus dans le mix, mais il ne semble pas que le jeune soit tout à fait prêt à recevoir le feu vert de Löw pour l’instant.

Qui choisiriez-vous pour remplacer Müller ? Dites-nous dans le sondage ci-dessous…

