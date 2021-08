Qui dirige le moteur créatif au sein de OnePlus ?

OnePlus, en plus d’être connu pour offrir l’une des meilleures expériences Android avec son propre OxygenOS, a également introduit des applications et des fonctionnalités populaires telles que Clipt, WellPaper, Canvas AOD et Zen Mode. Entre eux, ils ont recueilli des centaines de milliers de téléchargements sur le Google Play Store et se sont étendus par le bouche-à-oreille au-delà des propriétaires de OnePlus à l’ensemble de la communauté Android.

Un certain nombre de ces applications et fonctionnalités proviennent de OneLab, un moteur de création au sein de OnePlus composé de concepteurs UI/UX, de chefs de produit et de développeurs du monde entier. L’équipe se concentre sur le développement de fonctionnalités nouvelles et passionnantes qui améliorent l’expérience logicielle des utilisateurs OnePlus et au-delà.

Nous avons interviewé Crayon Hsieh, responsable de OneLab, et Sam Twist, chef de produit senior de OneLab, pour discuter de OnePlus et OneLab.

Crayon Hsieh, responsable de OneLab Sam Twist, chef de produit senior de OneLab

Interviewer: Alors, intégration OxygenOS et ColorOS : qu’est-ce que cela signifie pour le public américain ?

Hseih : Un changement clé à venir avec l’intégration OxygenOS et ColorOS est l’amélioration de la maintenance logicielle. Les produits phares de OnePlus ont toujours reçu un soutien solide, mais maintenant la société montre plus d’amour à sa série Nord N et à ses appareils plus anciens.

Pour commencer, la série phare OnePlus 8, y compris le 8T, recevra trois mises à jour Android majeures et quatre ans de support de sécurité. Il en va de même pour le nouveau OnePlus 9. Vous pouvez vous attendre à trois ans de support de sécurité pour accompagner une version Android majeure du côté Nord N.

OxygenOS est l’un des skins Android les plus propres du marché, exactement comme les utilisateurs l’aiment. Pour qu’il en soit ainsi, OnePlus est toujours à la recherche de nouvelles façons de continuer à intégrer les utilisateurs dans le cycle de développement. L’un des moyens les plus attrayants de le faire est avec OneLab, une startup au sein même de OnePlus.

OneLab a été lancé à l’origine en tant que groupe de recherche au sein de OnePlus pour se connecter avec des utilisateurs mondiaux, mais il s’est développé pour améliorer l’expérience utilisateur avec des commentaires et des applications bien conçues. Il a été au cœur de développements tels que Zen Mode, Bitmoji AOD et Insight AOD – développés en partenariat avec Parsons School of Design – tout en travaillant sur leurs propres applications comme Clipt et même WellPaper.

Interviewer: Nous avons remarqué que le mode Zen est devenu populaire non seulement parmi les utilisateurs de OnePlus, mais également parmi les propriétaires d’autres appareils. Pouvez-vous nous parler un peu de cette application ?

Hseih : Le mode Zen est intelligent en ce sens qu’il s’agit de vous faire poser votre téléphone. Il a été lancé en 2019 pour aider les utilisateurs à se concentrer sur d’autres tâches comme le travail, les jeux de société ou simplement du temps avec la famille et les amis. L’existence même du mode Zen provient en fait de l’un de nos forums OnePlus Open Ears, qui est un forum en face à face entre le personnel OnePlus et les fans OnePlus sur les problèmes des utilisateurs.

L’application est devenue un énorme succès et s’est étendue au-delà des propriétaires de OnePlus à la communauté Android, recevant une note de 4,1 étoiles par plus de 48 000 utilisateurs sur Google Play. Vérifiez le ici.

Désormais, le mode Zen propose une fonctionnalité de groupe où vous pouvez rassembler toute votre famille et faire en sorte que tout le monde passe du temps sans écran.

Interviewer: Que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle application OnePlus Clipt ?

Tourner: OnePlus Clipt rassemble toute votre collection d’appareils pour donner un coup de fouet à la productivité. En vous permettant de copier sur un appareil et de coller sur un autre, Clipt vous permet de connecter de manière transparente tous vos appareils ensemble en quelques secondes. Vous pouvez synchroniser vos textes, photos et fichiers à partager en quelques secondes. Clipt met derrière vous l’époque où vous vous envoyiez une photo par e-mail entre les plateformes. Mieux encore, il est entièrement gratuit et vous pouvez le récupérer à la fois sur Google Play et sur le Chrome Web Store. Connectez-vous sur deux appareils ou plus pour voir la magie.

Lancée en mai 2021, l’application a désormais une note de 4,1 étoiles avec 90 000 téléchargements sur Google Play. Vérifiez le ici.

Interviewer: Qu’en est-il d’une autre application qui est devenue populaire récemment : WellPaper ?

Hseih : WellPaper est un outil de bien-être numérique conçu dans la même veine que le mode Zen, mais tout dépend de votre utilisation. Cela fonctionne en créant un fond d’écran en direct de votre utilisation quotidienne. Il compare le temps passé dans six catégories comme les réseaux sociaux, la communication et les jeux tout au long de la journée, ce qui donne de superbes visualisations uniques. OneLab a conçu son WellPaper comme un autre moyen de garder un œil sur le temps que vous passez sur les réseaux sociaux et d’autres applications. Aucun jour ne se ressemblera, mais cela devrait vous aider à puiser dans vos statistiques de navigation.

Lancée en mai 2021, l’application a une note de 4,0 étoiles avec 200 000 téléchargements sur Google Play. Vérifiez le ici.

Bénéficiez de l’expérience OnePlus complète sur T-Mobile et essayez par vous-même toutes les innovations de OneLab !

Instagram de OnePlus USA fait également un cadeau de 100 téléphones en ce moment. Cliquez ici pour participer et courir la chance de gagner!