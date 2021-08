in

Le représentant de la Chambre des États-Unis, Jim Banks (R-IN), qui est le président du comité d’étude républicain, a critiqué aujourd’hui une annonce faite hier par la Maison Blanche selon laquelle le président Joe Biden prendrait un long week-end.

La citation de Banks a tweeté un journaliste de la Maison Blanche qui a déclaré que « La Maison Blanche annonce que Biden restera à Camp David jusqu’à mercredi. Il n’y a pas d’événements publics programmés.

En réponse à la nouvelle, Banks a déclaré : « C’est très préoccupant. Nous regardons plusieurs crises de sécurité nationale se dérouler et Joe Biden n’était à la Maison Blanche qu’une journée complète cette semaine. »

Les banques se sont demandé : « Qui dirige le pays en ce moment ? »

Hier, la Maison Blanche a tweeté une photo de Biden assis dans un fauteuil en cuir et parlant au téléphone.

“Aujourd’hui, le président Biden s’est entretenu avec le secrétaire Blinken, le secrétaire Austin et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan des efforts en cours pour réduire en toute sécurité l’empreinte civile en Afghanistan”, a-t-il ajouté.

Le US Sun a rapporté :

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de Californie, a déclaré vendredi que Biden “doit immédiatement concentrer tous ses efforts pour s’assurer qu’il existe un plan pour extraire en toute sécurité tous les militaires américains et les civils encore en Afghanistan”.

McCarthy a ajouté: “Il doit également au public américain une réponse sur ce qu’il prévoit de faire pour s’assurer que la région ne se transforme pas en un terrain fertile pour un extrémisme plus violent qui conduira à des attaques terroristes mondiales à grande échelle.”

Le représentant Guy Reschenthaler de Pennsylvanie a également visé le président.

Reschenthaler, un vétéran de la guerre en Irak, a déclaré au New York Post : « Cette stratégie consistant à se mettre la tête dans le sable et à ne pas répondre aux questions est un moyen de ne pas s’associer à sa débâcle militaire.

“Je ne pense pas que ça va marcher”, a ajouté Reschenthaler. “Je ne pense pas que se cacher des caméras soit un moyen pour lui de ne pas tatouer la chute de Kaboul et la chute de l’Afghanistan sur son héritage politique.”

La Maison Blanche a tweeté une photo plus tôt dans la journée de Biden assis à une grande table devant une installation de vidéoconférence.

« Ce matin, le président et le vice-président ont tenu une vidéoconférence avec l’équipe de sécurité nationale pour discuter des efforts en cours pour réduire notre empreinte civile en Afghanistan. De plus, le président et le vice-président ont été informés du tremblement de terre en Haïti.

