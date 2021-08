Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, partage ses opinions sur les projets de cryptographie des magnats de la technologie Jack Dorsey et Mark Zuckerberg.

Buterin, qui travaille à améliorer l’évolutivité d’Ethereum, actuellement la blockchain la plus utilisée pour la finance décentralisée, dit qu’il a des réserves sur la façon dont le géant des paiements Square, dirigé par le PDG Jack Dorsey, envisage de créer des services financiers décentralisés en utilisant le réseau Bitcoin.

Dans une interview sur Bloomberg Television, Buterin dit que la blockchain Bitcoin, contrairement à Ethereum, n’a pas les fonctionnalités nécessaires pour soutenir le plan de Square, car elle a été principalement conçue pour alimenter la plus grande crypto-monnaie du monde, ce qui est nettement différent de la finance décentralisée.

«Je suis sceptique quant à la finance décentralisée en plus d’un projet de type Bitcoin… Sur Ethereum, il existe une fonctionnalité native qui vous permet essentiellement de mettre directement soit [ETH] ou des actifs basés sur Ethereum dans ces contrats intelligents, dans ces boîtes postales, où il y a alors des conditions arbitraires qui peuvent ensuite régir la façon dont ces actifs sont libérés. Bitcoin n’a pas cette fonctionnalité dans la même mesure.

Buterin pense que les limitations de Bitcoin obligeraient Dorsey à construire une toute nouvelle plate-forme.

“Jack devra essentiellement créer son propre système qui applique ces règles, puis sur la couche Bitcoin, les bitcoins devront simplement appartenir à un portefeuille multi-sig contrôlé par Jack ou les participants au système.

Cela semble similaire, mais cela finira par être quelque chose avec un modèle de confiance beaucoup plus faible. C’est la raison pour laquelle Ethereum a commencé comme un système indépendant en premier lieu. Il y a des limites techniques à votre capacité à greffer de nouvelles fonctionnalités sur un système qui n’est pas assez puissant pour prendre en charge cette nouvelle fonctionnalité.

L’équipe de Dorsey, qui sera entièrement open source avec une feuille de route et un développement ouverts, prévoit apparemment de peser sur les commentaires de Buterin. Il a créé un nouveau compte Twitter surnommé “TBD” pour ouvrir la discussion.

Pendant ce temps, Facebook a annoncé son intention de lancer une plate-forme de paiement basée sur la blockchain appelée Novi Wallet. Dans un nouvel article de blog intitulé « De bonnes pièces stables, un protocole pour l’argent et des portefeuilles numériques : la formule pour réparer notre système de paiement défectueux », le responsable de la blockchain de l’entreprise, David Marcus, décrit comment le géant des médias sociaux a l’intention de remodeler les paiements.

« La pandémie de COVID-19 a stimulé l’expansion de l’économie numérique dans le monde. Cela a déclenché des changements dans la façon dont les gens achètent, où ils achètent et comment ils découvrent et interagissent avec les entreprises. Cela a incité de nombreuses familles à se fier davantage à l’argent envoyé de l’étranger en tant que bouée de sauvetage économique. Et cette tendance devrait se poursuivre – le pourcentage des transactions numériques mondiales devrait passer de 57% avant COVID-19 à 67% d’ici 2025. »

Facebook envisage également d’étendre son influence en puisant dans un monde émergent. Le PDG Mark Zuckerberg souhaite que son entreprise devienne un acteur dominant du « métaverse ». Le métavers est un concept de monde virtuel massif dans lequel des individus, agissant comme des avatars, peuvent interagir entre eux et avec des objets numériques.

Zuckerberg dit à The Verge,

«Je pense qu’une grande partie de notre prochain chapitre va, espérons-le, contribuer à construire cela, en partenariat avec de nombreuses autres entreprises, créateurs et développeurs. Mais vous pouvez considérer le métaverse comme un Internet incarné, où au lieu de simplement afficher du contenu, vous y êtes. Et vous vous sentez présent avec d’autres personnes comme si vous étiez dans d’autres endroits, ayant des expériences différentes que vous ne pourriez pas nécessairement faire sur une application ou une page Web 2D, comme la danse, par exemple, ou différents types de fitness.

Mis à part les grands acteurs de la technologie, le métaverse pourrait également être alimenté par la technologie crypto et blockchain entre les mains de plates-formes décentralisées.

Buterin remet en question la décision de Facebook. Il dit que Zuckerberg tente de faire partie de la prochaine phase d’Internet avant que Facebook ne devienne une « entreprise du vieux monde » qui perde de sa pertinence. Il note également que même si le géant de la technologie tente peut-être de créer sa propre plate-forme, l’entreprise fait face à “une énorme méfiance”.

Quant à la vision de Buterin du réseau Ethereum au cours des cinq à dix prochaines années, il espère que la blockchain populaire « exécutera le métaverse ».

Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong