Qui disparaît?! ⋆ 10z viral

MacGyver est peut-être annulé, mais il sort avec un bang.

CBS a laissé tomber les détails de l’épisode 15 de la saison 5 de MacGyver, la finale de la série, et cela ressemble à un épisode sauvage.

Intitulé «Enlèvement + Mémoire + Temps + Feux d’artifice + Dispersion», il trouve deux personnages bien-aimés disparus et le reste de l’équipe se démène pour les sauver.

Voici la connexion directe de CBS:

Lorsque Mac et Riley disparaissent et se réveillent 24 heures plus tard dans un champ de maïs sans se souvenir de la façon dont ils y sont arrivés, ils doivent percer le mystère pour trouver qui les a pris et comment se débarrasser des nanotrackers dans leur corps, peu importe le coût, sur la finale de la série de MACGYVER, vendredi 30 avril

Cela ressemble certainement à l’un des plus gros épisodes à ce jour, ce qui est logique si l’on considère qu’il s’agit de la finale de la série.

Mais nous ne savons toujours pas s’il y aura fermeture ici. L’annonce d’annulation a été faite il y a quelques jours à peine, ce qui signifie que la finale aurait été écrite il y a des mois.

En règle générale, les finales de la saison mettent en place des saisons supplémentaires, nous devrons donc nous connecter lorsque l’épisode sera diffusé le vendredi 30 avril pour savoir ce qui se passera.

“Nous sommes tous extrêmement reconnaissants à CBS pour le travail et le dévouement incroyables de Lucas et du reste de la distribution, ainsi que de Monica, des scénaristes et de toute l’équipe”, a déclaré Kelly Kahl, présidente de CBS Entertainment, dans un communiqué à Date limite lorsque la prise a été retirée la semaine dernière.

L’équipe MacGyver a voyagé très loin pour sauver le monde à plusieurs reprises avec rien de plus que du bubble-gum et un trombone et a fait de ce spectacle le leur.

«Nous sommes heureux de pouvoir donner à cette base de fans dévoués et fidèles l’occasion de dire au revoir à leurs personnages préférés de la manière réfléchie que mérite cette série.»

MacGyver remporte régulièrement sa place du vendredi, donc l’annonce d’annulation a été une surprise.

La bonne nouvelle est que les fans n’abandonnent pas.

Une pétition Change.org a été mise en place, et elle a déjà éclipsé 13 000 signatures et grimpe.

Le groupe a également affiché une tendance sur Twitter dans plusieurs pays avec le hashtag #SaveMacGyver, qui a généré environ 50000 tweets au cours des 48 premières heures.

Le groupe a également envoyé environ 184 000 trombones aux studios CBS de Los Angeles et plusieurs milliers au bureau de Kelly Kahl à New York, tous deux en 48 heures.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder MacGyver en ligne ici même via TV Fanatic.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.