Apple TV + sortira un nouveau film documentaire axé sur l’histoire de Charlie Brown et de son créateur Charles Schulz plus tard ce mois-ci.

La société a annoncé aujourd’hui que « Qui êtes-vous, Charlie Brown ? » sera présenté en première le 25 juin. Le film est narré par Lupita Nyong’o et comprend des interviews de cinéastes célèbres pour discuter de l’héritage de Peanuts et Schulz. Regardez la bande-annonce ci-dessous…

Le documentaire est originaire d’Imagine Documentaries. Apple TV+ a un accord exclusif de premier aperçu avec la maison de production.

Le documentaire arrive à l’occasion du 70e anniversaire de Charlie Brown et du gang des Peanuts.

Apple TV+ a conclu un accord avec WildBrain pour produire de nouvelles séries originales basées sur la franchise Peanuts, notamment “Snoopy in Space” et “The Snoopy Show”. Le service est également le foyer exclusif des offres spéciales de vacances Peanuts et d’autres épisodes classiques.

Voici la bande-annonce du nouveau documentaire :

