Qui essaie d’impressionner une légende était “In Vein?” 10z viral

Savez-vous quoi de mieux qu’un tout nouvel épisode de Masterchef : Legends ?

Bien sûr, la réponse est deux.

Heureusement pour nous, nous recevons une double dose de Masterchef mercredi avec des épisodes consécutifs, Masterchef: Legends Saison 11 Episode 11 et Masterchef: Legends Saison 11 Episode 12.

Le girl power ne manque pas non plus, avec la première heure mettant en vedette la légendaire Dominique Crenn, la première femme chef aux États-Unis à obtenir trois étoiles Michelin, et Niki Nakayama venant donner aux concurrents un challenge test avec la cuisine japonaise.

Les meilleurs concurrents de la saison et ceux qui restent font face à un défi d’équipe dans la première heure.

Tout fan de Masterchef sait que les défis dans lesquels les candidats s’associent sont souvent parmi les plus divertissants et les plus éprouvants pour les nerfs.

Des tensions surviennent souvent entre les coéquipiers, en particulier lorsqu’ils ont deux styles et méthodologies de cuisine différents, et lorsque le temps presse, vous voyez qui peut se montrer à la hauteur et qui ne le peut pas.

Les concurrents devront s’associer et préparer exactement le même plat les uns que les autres, sauf qu’il y a une mise en garde embêtante : ils ne pourront pas du tout se voir !

Selon vous, laquelle des constantes restantes fera les meilleurs matchs et remportera ce défi ?

Au cours de la deuxième heure, les concurrents passent du temps avec le légendaire Niki Nakayama. Ils recevront une petite dose de cuisine et de culture japonaises avec un défi qui les obligera à faire du kaiseki – un repas japonais à plusieurs plats qui est le summum de l’hospitalité.

C’est aussi un processus incroyablement fastidieux.

Le défi permettra aux participants de présenter un éventail de compétences requises pour ce repas.

Kaiseki nécessitera la parfaite alliance des saveurs, une superbe présentation et les bonnes portions.

Nous sommes obligés de voir certains des meilleurs et des plus forts concurrents de Masterchef Legends se débattre avec celui-ci.

Tout cela nous amène au clip exclusif de TV Fanatic de l’émission spéciale en deux parties.

Suu est au sommet de son art depuis qu’elle a impressionné les juges lors de son audition. Elle maîtrise également quelques types de cuisine asiatique, dont la sienne.

Vraisemblablement, les concurrents devront présenter aux juges une portion frite, grillée et cuite à la vapeur à leur repas.

L’assiette et la présentation de Suu sont divines, mais le vrai test est dans le goût.

Et tandis que tout ce que Suu présente aux juges a l’air et sonne bien en surface, elle commet une erreur colossale que le chef Gordon Ramsay signale immédiatement.

Ce favori de Masterchef pourrait-il entraver ses chances de remporter la victoire?

Découvrez le clip exclusif ci-dessous !

L’épisode de deux heures de Masterchef: Legends sera diffusé mercredi à 8/7c sur FOX.

Sonnez ci-dessous avec vos pensées. Regarderez-vous, Masterchef Fanatics ?

Jasmin Bleu est un scénariste senior pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.