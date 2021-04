Qui est Adil Ray, le remplaçant de Piers Morgan en avril? ⋆ 10z viral

Adil Ray remplacera Piers Morgan en avril (Photo: ITV / REX)

Aimez-le ou détestez-le, Piers Morgan a laissé un énorme vide dans l’équipe de présentation de Good Morning Britain après son départ.

Il a été rapporté que l’émission se concentrera désormais plus fortement sur la co-vedette Susanna Reid, mais elle aura toujours besoin d’un partenaire de présentation pour lui permettre de traverser les interviews politiques difficiles et les discussions du cycle de nouvelles de chaque jour.

Adil Ray a annoncé qu’il serait le bras droit de Susanna tout au long du mois d’avril, après être devenu un visage familier de l’équipe de reportage.

Mais avant de devenir journaliste, Adil a eu du succès en tant qu’acteur ainsi qu’en tant que présentateur.

Voici d’où vous le connaissez peut-être et ce que vous devrez savoir alors qu’il commence son passage d’un mois dans la série.

Qui est Adil Ray?

Adil présentera avec Susanna ainsi que Kate Garraway ce mois-ci (Photo: Rex)

Adil Ray est un acteur, présentateur et animateur de radio de Birmingham.

Le joueur de 46 ans est d’origine indienne pakistanaise et kényane et a initialement exprimé un amour pour le cricket, mais son éducation l’a amené à quitter l’université avec un diplôme en marketing.

Pendant ses études à l’Université de Huddersfield, Adil a trouvé ses marques sur une station de radio pirate et en tant que DJ, avant d’être repris par Choice FM en 1995.

Il a rejoint le BBC Asian Network en 2002 et sa carrière a décollé de là.

Après avoir animé une série de documentaires sur le politiquement correct et les modes de vie asiatiques, il a élargi son cheminement de carrière et est devenu acteur.

Il est apparu pour la première fois en tant qu’animateur sur Good Morning Britain en 2015, et a fait de fréquentes apparitions en tant qu’hôte suppléant depuis.

Dans quoi d’autre a-t-il joué?

L’hôte a déjà eu des invités fréquents sur GMB auparavant (Photo: Rex)

En plus de Good Morning Britain, Adil a déjà animé des émissions scientifiques, notamment Inside Out, et des émissions sur le style de vie asiatique comme Desi DNA.

Il a ensuite créé et joué dans la sitcom à succès de la BBC, Citizen Khan, retraçant la vie de la famille Khan à East Birmingham, en particulier le patriarche qui souffre depuis longtemps.

Il était basé sur le personnage de M. Khan qui a fait sa première apparition dans la série Bellamy’s People.

Il a duré cinq saisons, ce qui a valu à Adil un certain nombre de prix de la Royal Television Society pour sa performance dans une comédie et pour le meilleur programme de comédie.

En plus de la comédie, Adil a joué le rôle de Sadiq Nawaz dans le drame Ackley Bridge de Channel 4, restant dans la série scolaire de 2017 à 2019.

Il anime actuellement la reprise du jeu télévisé Lingo sur ITV.

Pourquoi Piers Morgan a-t-il quitté GMB?

Piers Morgan a quitté Good Morning Britain le 9 mars – après une série de disputes sur l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

Lors de la discussion sur le chat, diffusé le 7 mars aux États-Unis, Piers a déclaré qu’il « ne croyait pas un mot de ce qu’elle avait dit » et « ne lui ferait pas confiance avec un bulletin météo ».

Parmi les allégations qu’il a rejetées, Meghan a déclaré qu’elle « se sentait suicidaire » au plus bas de son temps en tant que duchesse de Sussex.

Plus de 41000 personnes se sont plaints de ses discussions autour de Meghan, l’Ofcom lançant une enquête sur l’émission sur ses actions.

Malgré la pression des patrons d’ITV, Piers a refusé de s’excuser, affirmant qu’il s’agissait de sa liberté d’expression, et a plutôt remis sa démission avec effet immédiat.

« Suite à des discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain », indique le communiqué de la chaîne.

« ITV a accepté cette décision et n’a plus rien à ajouter. »

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6 heures du matin sur ITV.

