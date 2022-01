Qui est Andrea Chaparro ? Le nouveau protagoniste de Rebelde

Omar Chaparro exhibe sa fille Andrea Chaparro Le nouveau rebelle !

Ces derniers jours, la belle actrice Andrea ChaparroLa fille d’Omar Chaparro a été critiquée pour son « peu d’humilité », mais peu savent qui elle est ou en fait ils ne savaient même pas qu’elle était sa fille ou qu’elle a même agi.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours à peine, il a été publié Rebelle via la célèbre plateforme de Netflix, un projet dans lequel Andrea, fille d’Omar Chaparro, s’est démarquée.

Et bien que son travail ait été applaudi, il a aussi été durement critiqué pour les airs présumés de grandeur qui ont été donnés et que les fans sont mécontents, puisqu’ils prétendent également ne pas savoir qui est cette jeune actrice.

A noter que quelques jours après sa première, la série est déjà l’une des plus regardées au Mexique, grâce à tout le talent des jeunes acteurs, depuis l’effort de Sergio Mayer Mori, un acteur qui a déclenché les mois controversés, a également été revu pour avoir fait savoir qu’il n’aimait pas la première version de Rebelde.

De cette façon, pour ses actions, les fans de la série ont submergé la jeune femme et ont assuré qu’Andrea Chaparro a besoin de cours d’humilité, du fait que presque tout le temps elle parle en anglais et a une attitude de fraise, des actions qui ont été blâmés.

Et bien, en parlant un peu d’elle pour qu’ils la connaissent, Andrea a plus de 335 mille followers sur son compte Instagram officiel et ceux qui la suivent là-bas ont pu en apprendre un peu plus sur sa vie privée et les projets dans lesquels elle a commencé à travailler comme actrice.

Cependant, pour le moment, le plus en vue a été précisément Rebelde, via la célèbre plateforme Netflix.

Il est à noter que sur ce réseau social, la jeune femme met en ligne des photographies et des vidéos montrant ses grands talents, comme le théâtre, puisqu’elle parle toujours de sa vie de tous les jours et des projets dans lesquels elle est impliquée.

De plus, on la voit avec des tenues incroyables, car elle a clairement indiqué qu’elle était fan de la mode et des marques exclusives qui mettent en valeur sa belle silhouette.

En effet, après avoir goûté aux miels du succès, le célèbre acteur et comédien Omar Chaparro a dédié un message émouvant à sa fille, qui s’est démarquée au sein du casting de Rebelde.

En revanche, la jeune comédienne a à peine 20 ans et bien que les projecteurs ne lui aient pas fait de publicité, elle a un grand talent, qu’elle a bien sûr hérité de son père, qui est l’un des comédiens les plus importants de tout le pays.

A noter qu’en plus d’être comédienne, la fille d’Omar Chaparro a marqué avec sa voix dans une émission live, puisqu’elle a montré qu’elle est aussi sensible à la musique, en plus de cela dans la série on a pu apprécier sa belle voix et le goût des instruments.