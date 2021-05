Qui est Andrea Meza, le Chihuahuan qui a été couronné Miss Univers 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le Mexicain Andrea Meza a remporté le titre de Miss Univers 2021 ce dimanche 16 mai. Ici, nous vous disons de qui il s’agit.

Andrea Meza a 26 ans, est originaire de l’état de Chihuahua et mesure 1,82 mètre. Elle est diplômée de l’Université autonome de Chihuahua, d’où elle a obtenu son diplôme d’ingénieur logiciel.

Elle travaille en tant que militante axée sur les droits et l’inclusion des femmes et travaille même actuellement avec l’Institut municipal pour les femmes. Elle est également ambassadrice du tourisme à Chihuahua et a fait partie d’une organisation caritative qui lève des fonds en Inde, en Indonésie et en Chine.

Elle compte 199000 followers sur son compte Instagram et est très active, partageant des photos de moments personnels ainsi que d’autres concours de beauté auxquels elle a participé.

Le 29 novembre de l’année dernière, Meza a été couronnée Miss Chihuahua, ce qui lui a donné le laissez-passer pour représenter le Mexique dans Miss Univers.

Ce n’est pas la première fois qu’elle participe à un concours de beauté, il y a quatre ans, elle était à Miss Monde et a obtenu la deuxième place pour le pays.

À plusieurs reprises, elle a déclaré qu’elle adore être mannequin, car elle peut gérer son temps de cette manière, en plus de cela, elle souhaite réaliser l’un de ses rêves, qui est d’être ambassadrice de marques comme Chanel ou Gucci.

«Aujourd’hui, la beauté ne réside pas seulement dans la façon dont nous nous voyons, la beauté réside dans notre esprit, notre âme et les valeurs avec lesquelles nous nous comportons. Ne permettez jamais à quelqu’un de vous dire que vous ne valez rien. “

Ce sont les mots d’Andrea Meza qui a remporté ce soir la couronne du concours.