Qui est Anthony Elanga ? Le prodige de Manchester United qui joue pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer contre West Ham en Coupe Carabao

Le temps presse pour que Manchester United reste dans la Coupe Carabao alors qu’il se retrouve 1-0 à domicile contre West Ham.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a connu un merveilleux début de saison après avoir remporté quatre de ses cinq premiers matches en Premier League, mais la chance de remporter une coupe nationale sera certainement quelque chose qu’ils auront hâte de poursuivre.

Anthony Elanga semble prêt pour un très bel avenir dans le jeu

Comme prévu, le Norvégien a fait tourner son équipe, avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui se sont reposés tandis qu’un certain nombre de jeunes joueurs ont été épuisés.

L’un d’eux est Anthony Elanga, qui a été engagé à la 72e minute pour essayer d’aider les Red Devils à trouver un égaliseur.

Mais que savons-nous du talent offensif ? talkSPORT.com jette un œil.

Anthony Elanga : Profil

Née le 27 avril 2002, la starlette suédoise a commencé son parcours footballistique au sein des formations de jeunes avec IF Elfsborg et Malmo FF.

Elanga a déménagé à Old Trafford à l’été 2018 en tant que starlette prometteuse avec beaucoup à offrir dans les années à venir.

Les fans de Manchester United sont peut-être sur le point de voir ce que l’ailier a à offrir.

.

Elanga a fait sa première apparition senior pour United la saison dernière Anthony Elanga: carrière à Manchester United à ce jour

Le joueur de 19 ans a certainement fait forte impression depuis son arrivée au club il y a plus de trois ans.

Elanga était un talent extrêmement excitant chez les moins de 18 ans et les moins de 23 ans et a contribué à trois buts lors du trophée EFL de la saison dernière.

L’attaquant a ensuite fait ses débuts à Manchester United contre Leicester City en Premier League la saison dernière, avant de marquer son premier but pour l’équipe d’Ole Gunnar Solksjaer lors de la victoire contre les Wolves lors du dernier match de la saison dernière.

.

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé qu’Elanga serait impliqué contre West Ham Anthony Elanga : qu’est-ce qui a été dit ?

Discutant de ses plans pour Elanga pendant la pré-saison, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré: “Il serait facile de dire que le garçon devrait être prêté, mais il s’en sort si bien.

«Il est électrique, son rythme, ses compétences, il n’a peur de rien et il a le courage et la bravoure d’un joueur de Man United et aujourd’hui, il a créé des opportunités pour les autres et pour lui-même, et a marqué un bon but avec son opportunité la plus difficile.

« Je ne serais pas surpris qu’il reste ici. Cela dépend, nous savons que c’est important pour lui de se développer et d’avoir du temps de jeu, pour le moment il fait partie de ceux sur lesquels nous n’avons pas vraiment décidé.

“S’il continue comme il est, je pourrais vouloir le garder.”

S’exprimant avant l’affrontement avec West Ham, Solskjaer a ajouté: “Anthony était formidable en pré-saison – son attitude, son enthousiasme, sa franchise. J’aime voir des joueurs comme ça.

« Il était déçu de ne pas se rendre à West Ham [for Sunday’s Premier League game] mais il a marqué pour les moins de 23 ans et maintenant il est prêt. Il sera impliqué dans l’équipe.

.

Elanga pourrait être prêt pour une grande campagne de percée Anthony Elanga : Que nous réserve l’avenir ?

Il semble certainement que le joueur de 19 ans ait un avenir incroyablement brillant devant lui à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer évalue clairement l’attaquant et c’est pourquoi il est intégré dans la première équipe cette saison.

Il est certainement une star pour l’avenir, mais ce ne serait pas une surprise de voir le joueur partir en prêt avant trop longtemps étant donné le talent offensif enviable de l’équipe première en ce moment.