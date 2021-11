Qui est Anthony Saleh ? Rencontrez le nouveau manager de Kendrick Lamar

Pour pimper un papillon (2015) Le créateur Kendrick Lamar a officiellement embauché Anthony Saleh pour devenir son manager. Voici un bref aperçu du parcours et de l’expérience professionnelle du manager de Nas Saleh.

Il convient de rappeler d’emblée que la décision de Kendrick Lamar de faire appel à Anthony Saleh en tant que manager arrive environ 10 semaines après que le 13 fois lauréat d’un Grammy (et 37 fois nominé) a annoncé son intention de quitter Top Dawg Entertainment après la sortie de son prochain cinquième studio. album. Dans un autre mouvement de carrière de grande envergure, Lamar a lancé en mars 2020 une société appelée pgLang, et l’entreprise en septembre 2021 a sorti le premier album du cousin de Lamar, Baby Keem.

Qui est Anthony Saleh ?

Anthony Saleh est un gestionnaire et professionnel de la finance basé à Los Angeles qui a été vice-président exécutif de Troy Carter’s Atom Factory entre 2010 et 2012.

De plus, Saleh a signé en 2016 en tant que partenaire de la société d’investissement technologique WndrCo et fait toujours partie de la société basée dans la Silicon Valley et à Los Angeles, selon son profil LinkedIn. WndrCo a investi dans des startups comme Tracklib, Dapper Labs et Audioshake, pour n’en nommer que quelques-unes.

Quand Anthony Saleh a-t-il lancé sa société de gestion ?

Environ six ans avant de quitter Atom Factory, comme mentionné, Anthony Saleh a fondé une société de gestion d’artistes appelée Emagen Entertainment Group. Le vétéran de C3 Presents, Saleh, a été PDG de l’entité au cours des 15 dernières années, et Emagen a discrètement développé une liste qui comprend Nas, Gunna, Alina Baraz, le producteur Turbo, DJ BA.D. et, bien sûr, Kendrick Lamar.

En ce qui concerne l’étendue des services d’Emagen, l’entreprise gère «la gestion détaillée des affaires des artistes, y compris la gestion et la programmation quotidiennes, les réservations de talents, la gestion des tournées, le merchandising, l’assistance aux accords de licence et de publication», et plus encore, selon son site Web.

L’agence basée à Los Angeles « est également disponible pour offrir une assistance en matière de branding et d’approbation, de développement de stratégies marketing, de mise en œuvre de plans et d’autres services sur le spectre de la création et de la production ».

Depuis combien de temps Anthony Saleh et Nas travaillent-ils ensemble ?

Anthony Saleh a commencé à travailler avec Nas à l’âge de 23 ans, selon Forbes, alors que l’artiste « Patience » apportait des changements à son équipe et à son entourage. Nas a ensuite accordé à Saleh (avec LA Reid) un crédit de producteur exécutif sur son neuvième album studio sans titre (2008).

Forbes a également expliqué le rôle que Saleh a joué dans la gestion des finances de Nas et l’a aidé à faire des investissements lucratifs. Il convient de noter en conclusion que Nas, via ses partenaires QueensBridge Venture, a gagné plus de 40 millions de dollars sur un investissement dans la plate-forme d’échange de crypto-monnaie Coinbase plus tôt cette année.

Comme on pouvait s’y attendre, étant donné sa relation d’affaires de longue date avec Nas, Anthony Saleh a été lié à QueensBridge. Saleh a également fondé une société appelée Emagen Investment Group – qui est arrivée sur la scène quatre ans après Emagen Entertainment – ​​et l’entreprise a réalisé un certain nombre d’investissements à ce jour, selon Crunchbase. Ces pièces incluent le soutien à Coinbase en 2013 (la même année où Nas a investi), et la société a depuis encaissé les intérêts.