Qui est Arlene Silver, la femme de Dick Van Dyke ?

. Dick Van Dyke et son épouse Arlene Silver assistent au 43e Kennedy Center Honors le 21 mai 2021 à Washington, DC.

Arlene Silver est une maquilleuse professionnelle et épouse de l’acteur emblématique Dick Van Dyke. Le couple est marié depuis 2012.

Il y a une différence d’âge de 46 ans entre eux. Mais Silver et Van Dyke disent tous deux que la différence d’âge n’a jamais été un problème dans leur relation.

Van Dyke a été reconnu lors des Kennedy Center Honors de cette année. La cérémonie a été enregistrée en mai et diffusée le soir (6 juin) à 20 h HE / : 007 h CT sur CBS. Il est également diffusé sur Paramount +. Silver a assisté à l’événement avec son mari.

Voici ce que vous devez savoir sur Arlene Silver :

1. Silver et Van Dyke se sont rencontrés pour la première fois aux SAG Awards et étaient amis pendant des années avant que la relation ne devienne romantique.

Silver et Van Dyke se connaissaient depuis plusieurs années avant que la relation ne devienne romantique. Ils se sont rencontrés aux SAG Awards en 2006. ABC a rapporté que Silver avait appliqué le maquillage de scène de Van Dyke lors de l’événement.

Silver a expliqué au Huffington Post en 2013 que Van Dyke s’était approché d’elle dans la salle verte des SAG Awards et avait joué. Il a avoué qu’il ne savait pas grand-chose sur le travail de Van Dyke à l’époque. Elle a dit que sa première question était : « N’étiez-vous pas à Mary Poppins ?

Silver a déclaré que Van Dyke l’avait engagée pour faire quelques-uns de ses films après cela. Silver a déclaré au Huffington Post que c’est ainsi qu’elle et Van Dyke ont développé une amitié. “Nous avons tout de suite sympathisé en tant qu’amis, donc il ne semblait pas qu’il était beaucoup plus âgé que moi.”

Silver a également clarifié la chronologie de la relation. Elle a expliqué qu’elle et Van Dyke sont sortis ensemble pendant environ un an avant de se marier en février 2012.

Van Dyke était toujours avec son partenaire de longue date, Michelle Triola Marvin, quand il a rencontré Silver. Van Dyke et Triola ont vécu ensemble pendant plus de 30 ans avant de mourir d’un cancer du poumon en 2009 à l’âge de 76 ans, a rapporté le New York Times. Van Dyke a été marié à sa première femme Margie Willett de 1948 à 1984, avec qui il a eu quatre enfants.

2. Arlene Silver dit que sa relation avec Van Dyke est un “conte de fées” et que c’est comme s’ils avaient tous les deux une “seconde enfance”.

Sur la base d’interviews et de leurs comptes de médias sociaux respectifs, la relation de Silver et Van Dyke consiste à profiter de la compagnie de l’autre et à s’amuser. Silver a décrit son mari au Huffington Post comme quelqu’un qui n’a jamais perdu “l’émerveillement d’un enfant”.

Silver a ajouté que Van Dyke est “immature dans le bon sens” et qu’il est ouvert d’esprit. «Il n’est pas du tout pris dans leurs habitudes. Nous sommes tous les deux comme des enfants. On a l’impression d’avoir tous les deux une seconde enfance.” Il a également décrit leur histoire d’amour comme un “conte de fées” et a appelé Van Dyke son “prince”.

Van Dyke a partagé une évaluation similaire à celle de Parade en 2013. Il a déclaré au journal qu’épouser Silver était “l’une des décisions les plus intelligentes que j’ai jamais prises”. Il a plaisanté: “Elle est très mature pour son âge et je suis très immature pour mon âge, alors ça va!”

3. Silver portait une robe fuchsia pour son mariage discret à Malibu

Silver et Van Dyke ont célébré deux mariages en 2012. Le premier était un événement intime et discret à Malibu le 29 février. La cérémonie a eu lieu dans une chapelle située près de la maison de Van Dyke, selon The Hollywood Reporter.

Silver a opté pour une robe fuchsia pour la célébration et avait une fleur dans ses cheveux. Après leur 7e anniversaire de mariage, Silver a partagé une photo de leur grand jour sur Instagram avec la légende : « Il y a quatre et sept ans, M. @official_dick_van_dyke et moi avons fait un « acte » de foi et avons sauté dans une vie ensemble pleine de rires, musique, danse, gentillesse, positivité et joie. Je t’aime tellement que ça fait mal.”

Le couple a eu un mariage plus important le 8 septembre 2012. Silver portait une robe blanche pour cet événement, qui avait pour thème “le cirque en écume de mer”. Il a même joué avec le cerceau pendant la fête, comme le montre cette photo Instagram.

Silver a posté plus de photos du mariage du cirque en écume de mer en septembre 2018. Elle a écrit dans la légende : « Il y a 6 ans ?!? Le @seafoamcircus est venu en ville. J’ai mis une robe J’ai épousé mon clown 🤡 Pour toujours, dans la mer d’amour nous nous noierions Avec l’homme que j’adore, sans froncer les sourcils. Si vous me le redemandiez, je doublerais 🐙🎈🐙 @official_dick_van_dyke “.

4. Silver a travaillé comme maquilleuse à Hollywood pendant plus d’une décennie.

Silver a travaillé à Hollywood en tant que maquilleuse pendant plus d’une décennie, selon son profil IMDB. Son premier crédit sur la liste a eu lieu en 2003 lorsqu’il a travaillé comme «assistant de production du département artistique» sur le film Carolina.

Silver a été créditée en tant que maquilleuse sur plusieurs courtes vidéos entre 2007 et 2015. Elle a également maquillé Van Dyke pour deux épisodes d’une série télévisée intitulée Murder 101 en 2008.

Silver n’est plus une esthéticienne agréée en Californie. Les archives publiques de l’État montrent que Silver a obtenu sa licence en 2004. Il ne semble pas l’avoir renouvelée car elle a expiré en octobre 220.

5. Arlene Silver a déménagé en Californie du Bronx, New York, quand elle avait 10 ans.

Arlene Silver est née en septembre 1971, selon une recherche de dossiers en ligne. Il a passé les premières années de son enfance dans le Bronx, à New York.

La famille d’Arlene Silver a déménagé en Californie en 1981. Silver a expliqué dans une publication Instagram de 2016 qu’elle avait 10 ans lorsque sa mère a pris un emploi à la City National Bank ; Le siège de la banque est à Los Angeles.

Silver a plaisanté à propos de sa jeunesse : « Le patron organise une fête au bord de la piscine. Débuts OP bicolores en deux pièces, enveloppés dans une pile de serviettes. Ma nervosité rouge betterave ne peut pas imprégner ma lueur fantomatique. “

Silver a un frère nommé John Silver.

