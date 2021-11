Qui est Bader Shammas, le futur mari de Lindsay Lohan ?

Bien que leur relation amoureuse ait commencé il y a deux ans, elle avait réussi à la garder pratiquement secrète grâce en grande partie à avoir passé la majeure partie de l’année à Dubaï. L’ancienne fille rebelle de Disney s’y est installée en 2017 en quête de tranquillité et vit loin des paparazzi qui la tourmentaient durant sa jeunesse.

Contrairement à beaucoup de ses anciens partenaires, son futur mari – qui a 34 ans, un an de moins qu’elle – travaille dans le monde de la finance et il est évident qu’il n’a aucun intérêt à partager la renommée de Lindsay. En effet, son compte Instagram est privé et n’apparaît jamais sur celui de sa petite-amie : la seule fois où elle a partagé une photo des deux ensemble, posant lors d’un concert avec sa sœur, elle a fini par la supprimer quelques heures plus tard.