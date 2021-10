Qui est Banana Split dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

Le groupe B a mis le feu lorsqu’ils ont été présentés pour la première fois dans l’épisode du 29 septembre de The Masked Singer. L’un des candidats ou, plutôt, deux des candidats, a vraiment déconcerté les juges, alors que Banana Split émergeait sur scène en duo. Étant donné que Banana Split a fait parler beaucoup de gens, vous vous demandez peut-être qui ils sont exactement. Lisez la suite pour voir tous les indices de Banana Split que vous devez savoir. De plus, si vous avez manqué l’un des épisodes de The Masked Singer en direct, ne vous inquiétez pas. FuboTV propose un essai gratuit aux nouveaux abonnés afin que vous puissiez suivre toute l’action en direct.

Saison 6, Épisode 3 – « Première du Groupe B »

La partie crème glacée de Banana Split a partagé son histoire à partir, naturellement, d’un stand de crème glacée à un carnaval. Elle a obtenu une médaille d’argent en expliquant qu’elle avait obtenu un emploi de jour à son arrivée à Hollywood. Bien qu’elle ait rapidement quitté le concert après avoir obtenu sa grande pause. Malheureusement, elle a dû « mendier » pour récupérer son travail après que sa grande pause ne se soit pas déroulée comme prévu. Lorsque la glace et la banane ont uni leurs forces, elle a expliqué, alors qu’ils s’essayaient tous les deux à un jeu d’attaquant élevé, qu’elle était impatiente de trouver un collaborateur qui resterait avec elle à travers le « sucré et aigre-doux ».

Pour la performance de Banana Split, la banane a joué du piano tandis que la crème glacée a chanté « A Million Dreams » de P!nk. Banana Split a clarifié certaines choses après leur performance, expliquant qu’ils n’avaient pas toujours travaillé ensemble. Mais, quand ils l’ont fait, ils ont bien fonctionné. Cela a conduit Jenny McCarthy à deviner qu’il s’agissait du couple marié Katharine McPhee et David Foster. Robin Thicke est allé avec un autre couple, Faith Hill et Tim McGraw. Nicole Scherzinger est sortie un peu du champ gauche en devinant Emma Stone et Ryan Gosling.

