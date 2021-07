Qui est Basavaraj Bommai ? Rencontrez le nouveau ministre en chef du Karnataka qui considère Yediyurappa comme son « gourou politique »

Notamment, le père de Bommai, feu SR Bommai, était un fidèle de Janata Parivar et avait également été CM du Karnataka pendant un an entre 1988 et 1989.

Basavaraj Bommai a prêté serment aujourd’hui en tant que ministre en chef du Karnataka par le gouverneur Thaawarchand Gehlot. Bommai, 61 ans, a été élu hier successeur de BS Yediyurappa lors de la réunion du parti législatif Karnataka BJP.

Bommai, comme BS Yediyurappa, est originaire de la communauté Lingayat politiquement influente du Nord Karnataka. On dit qu’il est un proche confident de Yediyurappa.

Notamment, le père de Bommai, feu SR Bommai, était un fidèle de Janata Parivar et avait également été CM du Karnataka pendant un an entre 1988 et 1989. Bommai était ministre de l’Intérieur, du Droit, des Affaires parlementaires et de la Législature dans le cabinet de Yediyurappa. Il était en charge des Affaires intérieures au début du mandat, puis s’est vu confier la Loi, les Affaires parlementaires et la Législature comme portefeuilles supplémentaires lors du remaniement ministériel il y a quelques mois.

Né le 28 janvier 1960 à Hubballi, Basavaraj Bommai est diplômé en Génie Mécanique. Avant de se lancer dans la politique, il avait travaillé chez Tata Motors et était devenu entrepreneur industriel.

Bommai a été élu à l’Assemblée du Karnataka sur le ticket Janata Dal à deux reprises – en 1997 et 2003 dans la circonscription de Dharwad. Il avait également été secrétaire politique du ministre en chef JH Patel et chef adjoint de l’opposition au conseil.

Son association avec le BJP a commencé en 2008 lorsqu’il a quitté le Janata Dal (United) et a décidé de se parer de la robe safran. Il a été élu député de la circonscription de Shiggaon dans le district de Haveri sur le ticket du BJP la même année et a conservé le siège aux élections législatives de 2013 et 2018.

Bommai est marié à Chennamma et a un fils et une fille.

Bommai a été largement apprécié pour sa connaissance des projets d’irrigation dans l’État et serait l’ombre de Yediyurappa. Fait intéressant, Bommai, malgré le début de sa carrière politique avec Janata Pariwar, appelle Yediyurappa son « gourou politique ».

Selon certaines informations, Bommai aime lire, écrire, jouer au golf et le cricket et a été président de la Karnataka State Cricket Association, Dharwad, et de la Karnataka Volleyball Association, district de Dharwad.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.