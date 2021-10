Qui est bébé Rani Maurya ? Le pari du BJP contre la base de vote ‘Jatav’ de Mayawati dans l’Uttar Pradesh

Baby Rani Maurya et Mayawati appartiennent tous deux à la sous-caste dominante des Jatav, qui représente plus de la moitié de la communauté dalit.

À moins de cinq mois des élections de l’Assemblée, le BJP de l’Uttar Pradesh a commencé à projeter le vice-président national du parti Baby Rani Maurya, un ancien gouverneur de l’Uttarakhand, comme son visage dalit dans l’État. Cette décision vise à atteindre les électeurs dalits, qui forment une grande partie de la base électorale du parti Bahujan Samaj dirigé par Mayawati. Maurya et Mayawati appartiennent tous deux à la sous-caste dominante des Jatav, qui représente plus de la moitié de la communauté dalit.

Sur la banque de 21 pour cent des voix des Dalits dans l’Uttar Pradesh, les Jatavs forment une part importante – environ 11 pour cent – et cette communauté a été le pilier du parcours politique de Mayawati. Tout épuisement de la base de votes Jatav sera une mauvaise nouvelle pour le BSP.

Afin de projeter Maurya comme le visage du Dalit, le BJP a organisé des événements pour la féliciter, assurant la présence de personnes des communautés des castes répertoriées. Pour ces fonctions, le parti a également mis en évidence l’identité dalit de Maurya, en ajoutant « Jatav » à son nom dans les panneaux et les communications officielles.

S’adressant à un événement organisé par l’unité de la région d’Awadh de la Caste Morcha du BJP à Lucknow au début du mois, Maurya a déclaré que les membres des communautés SC bénéficient d’un maximum de respect dans le BJP. Elle a donné son propre exemple. Le BJP a fait d’une simple travailleuse du parti comme elle un maire, puis un gouverneur et maintenant un vice-président national du parti, a-t-elle déclaré.

Elle a appelé le rassemblement à soutenir le BJP dans la réalisation de l’objectif de 350 sièges aux élections de 2022.

Lorsqu’on lui a demandé si ses références de Jatav étaient si bien affichées, Baby Rani Maurya a déclaré: «Je suis née dans cette caste. Ma famille était et est toujours dans le travail du cuir et de la chaussure. Depuis près de trois décennies, je suis avec le BJP en tant que Jatav. »

Associé au BJP depuis 1995, Maurya s’est présenté aux élections pour le poste de maire d’Agra et l’a largement remporté. En 2002, Maurya est devenue membre de la Commission nationale pour les femmes.

Lors des élections législatives de 2007, Maurya a contesté le siège de l’assemblée d’Etmadpur à Agra sur un ticket du BJP, perdant face à Narayan Singh Suman du BSP. En juillet 2018, Maurya a été nommée membre de la Commission d’État pour la protection des droits de l’enfant après l’arrivée au pouvoir du BJP à UP en 2017. Elle a été nommée gouverneur de l’Uttarakhand en août 2018.

