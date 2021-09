Qui est Bhupendra Patel ? Le nouveau ministre en chef du Gujarat n’a jamais occupé de poste ministériel

Bhupendra Patel est considérée comme proche de l’ancien CM du Gujarat Anandiben Patel, qui a remporté le siège lors des élections de 2012 et l’a occupé avant d’être nommé gouverneur.

Bhupendra Patel, le député du BJP de la circonscription de Ghatlodia, a été nommé nouveau ministre en chef du Gujarat, deux jours après que Vijay Rupani a présenté sa démission samedi dans un geste sans précédent. La décision a été prise dimanche lors de la réunion du parti législatif du BJP à Gandhinagar.

Patel est un député pour la première fois qui a précédemment occupé les postes de président de la municipalité de Memnagar à Ahmedabad et de président du comité permanent de la société municipale d’Ahmedabad et de l’Autorité de développement urbain d’Ahmedabad.

L’homme de 59 ans a remporté les scrutins de l’Assemblée de l’État de 2017 dans la circonscription de Ghatlodia, battant le candidat du Congrès Shashikant Patel par une marge de plus de 1 17 000 voix, la plus forte marge de victoire des sondages à l’époque.

Bhupendra Patel est considérée comme proche de l’ancien CM du Gujarat Anandiben Patel, qui a remporté le siège lors des élections de 2012 et l’a occupé avant d’être nommé gouverneur. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil et appartient à la sous-caste Kadva de la communauté Patidar.

Le nom de Bhupendra Patel ne figurait pas sur la longue liste de probabilités discutées dans les cercles politiques de l’État et, d’une certaine manière, le premier mandat du député est apparu comme le cheval noir, a déclaré un observateur politique cité par PTI.

Étant donné que Patel appartient à la communauté influente de Patidar, les experts politiques examinent le motif politique de sa sélection, car la communauté a été en colère contre le BJP et a exigé qu’un membre de la communauté soit choisi pour le poste le plus élevé.

Le vice-ministre en chef Nitin Patel, l’administrateur des UT de Lakshwadeep et Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu Praful Khoda Patel et le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya figuraient parmi la liste des candidats au poste.

