Qui est Brijendra Pal Singh ? Le flic médaillé de galanterie UP est maintenant «en fuite»

Brijendra Pal Singh, le SHO de 47 ans du poste de police de Sadar Bazaar, faisait partie des neuf fonctionnaires de la police UP à obtenir le PMG cette année.

Un inspecteur de police de l’Uttar Pradesh, qui a déjà reçu la Médaille de la police pour la bravoure (PMG) ce jour de l’indépendance, prend la fuite après être passé sous le scanner de la police de Meerut pour son implication présumée dans une affaire de corruption.

La police a déclaré que l’affaire de corruption contre Rana est basée sur une lettre anonyme qui a alerté la police d’un accord qui aurait été conclu au poste de police de Sadar Bazar. Lui, ainsi que le chef de police Manmohan, ont été accusés d’avoir extorqué Rs 3,5 lakh à un individu dans une affaire présumée de vol de faux camion.

« Sur la base de preuves liées à un faux cas de vol de camion déposé pour réclamer des prestations d’assurance à la gare de Sadar Bazar, un FIR a été déposé contre le responsable Rana et le chef de police Manmohan. Tous deux se sont livrés à des pratiques de corruption pour étouffer l’affaire. Le chef de la police a été pris en flagrant délit alors qu’il acceptait un pot-de-vin de Rs 30 000 à cet égard », a déclaré le SSP Chaudhary.

Selon les sources policières citées par The Indian Express, Rana a posté une vidéo sur le groupe de police WhatsApp après sa disparition dans laquelle il a déclaré qu’il se rendait à Prayagraj pour déposer une demande civile (CA) auprès de la Haute Cour d’Allahabad. « Le chef de la police arrêté a porté contre moi des accusations de corruption sans fondement. Je serai heureux si une enquête impartiale est menée à cet égard », a déclaré Rana pour sa défense.

Rana a été arrêté pour le PMG pour avoir abattu Shiv Shakti Naidu, un criminel redouté qui a fait face à de graves accusations dans environ 25 cas et avait une récompense de Rs 2 lakh sur la tête, lors d’une rencontre à Meerut l’année dernière.

