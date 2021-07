Qui est Cade Cunningham, le numéro 1 du repêchage de la NBA 2021

Considéré comme le meilleur projet de cette édition du Draft, Dante Cunningham a été choisi en première position. Le meneur et leader des Cowboys de l’Oklahoma State aidera Detroit à commencer à bâtir une équipe compétitive. Obtenez le meilleur scénario possible : une franchise sans aucune référence dans laquelle vous aurez une totale liberté pour appliquer votre style de jeu.

Sa saison en championnat universitaire a été cadrée : 20,1 points, 6,2 rebonds et 3,5 passes décisives. D’après ses statistiques, nous pouvons voir qu’il est plus un meneur de but qu’un assistant. Il a un très bon tir extérieur et pénètre avec une grande sécurité si l’occasion se présente. Cependant, son principal attrait est la hauteur. Dans la NBA d’aujourd’hui, les gardes plus grands que la moyenne avec une grande envergure sont très appréciés.

Ce que Cade Cunningham apportera aux Pistons

Depuis le départ de Derrick Rose, Andre Drummond et Blake Griffin, les Pistons ont manqué d’un joueur vedette. C’est une équipe très jeune qui fait actuellement face à une reconstruction totale. L’arrivée de Cunningham est la première étape pour revenir aux positions éliminatoires, après une saison absolument désastreuse (20 victoires et 52 défaites).

Le ‘rookie’ prendra le relais du match de l’équipe de Detroit. Il ne brûle pas le ballon dans ses mains et c’est un joueur très intelligent. Vous prenez toujours la meilleure décision et vous ne dépendez pas uniquement de votre explosion athlétique pour faire la différence. En raison de son style, il a fini par être comparé au Slovène Luka Doncic, une véritable superstar de la meilleure ligue de basket au monde.

Il peut marquer depuis n’importe quel secteur du court, il est rapide et agile lorsqu’il dribble, il pénètre avec force et avec une grande efficacité… Offensivement, c’est presque une machine parfaite. Il a une grande capacité à créer du jeu, mais il est aussi très dangereux sans le ballon dans les mains. Il est très bien placé et essaie toujours d’ouvrir ou de trouver de l’espace près du panier pour marquer à volonté.

Pour un meneur, il est assez grand (2,03 mètres), et il profite un peu de sa taille par rapport aux autres meneurs du poste bas.. Bref, il est capable de pratiquement tout en attaque. Les fans de Pistons apprécieront certainement de le regarder jouer.

Le top 10 sélectionné dans ce Draft

(Pistons de Détroit)(Houston Rockets)(Les Cavaliers de Cleveland)(Raptors de Toronto)(Orlando Magie)(Oklahoma City Thunder)(Guerriers de l’État d’or)(Orlando Magie)(Rois de Sacramento)(Pélicans de la Nouvelle-Orléans)