Qui est Caoimhin Kelleher ? Le gardien de Liverpool fait son premier départ international en tant que star de la République d’Irlande également sur le point de remplacer Alisson Becker contre Watford

Caoimhin Kelleher devrait remplacer Alisson Becker dans la formation de départ de Jurgen Klopp pour un voyage à Watford samedi.

Le joueur de 22 ans est la doublure d’Alisson à Anfield et il semble qu’une opportunité pourrait être imminente pour l’international de la République d’Irlande.

Le gardien irlandais effectuera sa première titularisation senior pour son pays lors du match amical de mardi soir contre le Qatar.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, le manager Stephen Kenny a déclaré : « Caoimhin est un gardien de but vraiment naturel. C’est un talent tellement formidable.

« Il a joué 10 fois pour moi en tant que manager des U21, donc je suis bien conscient de ses qualités et il s’en est très bien sorti.

« Il était juste malheureux la saison dernière quand il s’est blessé et cela a ouvert la porte en mars à Gavin Bazunu, qui a été formidable.

« Caoimhin a fait ses débuts à la mi-temps du match contre la Hongrie, mais c’est son premier départ demain et devant un public local, et il le mérite. »

Kelleher a fait dix apparitions en équipe première pour l’équipe de Klopp

Un produit de l’académie des jeunes de Liverpool, le gardien de but a vraiment démarré depuis qu’il a progressé dans le giron de l’équipe première en 2018.

Son premier avant-goût de l’action senior est venu dans le plus grand match de tous alors que Kelleher a été nommé remplaçant pour la finale de la Ligue des champions 2019 contre Tottenham Hotspur, un match que les Reds ont remporté.

La campagne 2019/20 a vu le jeune stoppeur faire ses débuts en équipe première lors d’un affrontement en Coupe EFL contre MK Dons et il a gardé une feuille blanche dans le processus.

Il a disputé trois matches de Coupe de la Ligue cette saison-là et a participé à la reprise du quatrième tour de la FA Cup contre Shrewsbury Town.

Kelleher s’est imposé comme le remplaçant des Reds

Kelleher a fait cinq apparitions à Liverpool la saison dernière, dont deux départs en Premier League et deux départs en Ligue des champions, dont l’un contre les géants néerlandais de l’Ajax.

Il pourrait désormais être propulsé dans le onze de départ pour jouer à Watford avec Alisson incapable de revenir à temps de son devoir international avec le Brésil.

Et Kelleher a dit le magazine officiel du Liverpool FC cette semaine qu’il tient à contribuer à la longue liste des prochains matchs de l’équipe.

« Nous voulons juste être aussi compétitifs que possible », a-t-il déclaré. « Un club comme nous, une équipe comme nous, nous voulons relever des défis pour la Premier League, la Ligue des champions et tout ce que nous pouvons.

«Nous voulons entrer dans chaque match à 100%, comme nous le faisons toujours, et voir où cela nous mène.

«Je veux juste pousser Alisson aussi loin que possible à l’entraînement tous les jours et apprendre autant que je peux aussi. Quand j’ai l’occasion de jouer, je veux faire de mon mieux et continuer à bien performer.