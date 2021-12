Qui est Carmen Salinas, l’actrice, productrice et politicienne mexicaine

Carmen Salinas meurt, on se souvient de sa carrière d’actrice 1:53

(CNN espagnol) – L’actrice mexicaine Carmen Salinas est décédée jeudi 9 décembre à l’âge de 82 ans, a annoncé sa famille.

Salinas avait été admis dans un hôpital de Mexico en novembre après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

Carmen Salinas est née le 5 octobre 1939 à Torreón, Coahuila et a commencé sa carrière artistique dans les années 1960 en tant qu’imitatrice, pour entrer plus tard dans le monde du théâtre, du cinéma et de la télévision. Son personnage de « La Corcholata » dans les films « Bellas de noche » et « La pulquería » lui a fait gagner en popularité au Mexique.

Parmi ses films les plus connus des années 1970 figurent « La vie inutile de Pito Pérez », « Le coin des vierges » et « Inspector Briefs ».

Dans les feuilletons

La liste des feuilletons télévisés de Televisa dans lesquels il a participé à près de six décennies de carrière artistique comprend « Mon cœur est à toi », « Un rêve d’amour » et « Mon mari a une famille ». Récemment, l’actrice mexicaine avait médiatisé la telenovela « Ma fortune t’aime » sur Facebook et Twitter, à laquelle elle a participé.

Regardez quelle belle famille j’ai, sur la Telenovela. MA FORTUNE EST DE VOUS AIMER.Je vous invite à nous voir à Por las Estrellas à 20h30, vous verrez que vous allez adorer !!! CS. pic.twitter.com/7g72NZqWCk – Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 10 novembre 2021

Le charisme de Salinas l’a également emmenée à Hollywood, où elle a participé aux films « Man on Fire » et « The Same Moon ». Salinas a reçu à deux reprises le prix Diosa de Plata dans la catégorie de la meilleure actrice dans un tableau pour son rôle de « Doña Carmen » dans « La misma luna » et pour son rôle de « Vieja Zamora » dans « Lettres à Elena ».

En tant que producteur, Salinas s’est distingué par la mise en scène « Aventurera », qui a tourné pendant plusieurs années sur le panneau d’affichage et dans laquelle il a eu la participation d’actrices telles que la cubaine Niurka et la mexicaine Edith González et Itatí Cantoral.

En 2014, Salinas a été nommée ambassadrice de l’éducation par le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et en 2015, elle est entrée dans le monde de la politique en tant que députée du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), une facette qui a suscité des critiques pour sa relation avec le puis parti au pouvoir.

Natalia Cano de CNN a contribué à ce rapport.