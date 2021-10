Qui est Caterpillar dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

Un nouveau concurrent est officiellement entré dans la mêlée sur The Masked Singer. Au cours de l’épisode « Date Night », l’émission a présenté au public le dernier concurrent Wildcard, la chenille. Qui est la chenille ? Lisez la suite pour voir tous les indices révélés jusqu’à présent. De plus, si vous souhaitez regarder l’un des The Masked Singer en direct, n’hésitez pas à consulter FuboTV, qui offre un essai gratuit aux nouveaux abonnés afin qu’ils puissent regarder leur programmation préférée lorsqu’elle est diffusée.

Saison 6, Épisode 5 – « Date Night »

La chenille a d’abord expliqué qu’ils avaient choisi ce costume parce que leur vie n’avait été que « métamorphose ». Alors qu’ils allumaient leur téléviseur dans leur habitation futuriste, ils virent une galaxie venue de l’espace sur l’écran. Ils ont expliqué qu’ils avaient quitté la maison à un jeune âge et qu’ils avaient traversé une période difficile. La chenille a dit qu’ils avaient dormi dans leur voiture pendant un certain temps et qu’ils étaient sans abri à un moment donné. Ils se sont même tournés vers le vol pour se maintenir à flot, ce qui a été exposé lorsque la chenille est partie avec un ballon de basket. Finalement, Caterpillar s’est retrouvé en prison. Le paquet d’indices de Caterpillar comprenait également une photo encadrée des Grands Lacs.

Caterpillar est peut-être entré en jeu tardivement, mais ils ont tout de même surpris les juges avec leur interprétation de « If I Were a Boy » de Beyonce. Robin Thicke a capté certaines vibrations de boys band et a deviné Howie Dorough des Backstreet Boys. Ken Jeong était sur la même piste, devinant Aaron Carter, frère du chanteur des Backstreet Boys Nick Carter. Jenny McCarthy a rassemblé les suppositions du groupe de garçons avec un autre membre des Backsteet Boys, AJ McLean. Thicke et Jeong ont ensuite déclaré qu’ils voulaient également changer leurs suppositions en McLean.

