Qui est Charlie Patino ? Le prodige d’Arsenal suscite l’intérêt de Barcelone qui pourrait jouer contre Burnley ce week-end

Arsenal semble prêt à endurer une autre saison difficile ce trimestre, mais l’adversité se présente souvent comme une opportunité.

Mikel Arteta travaille sans relâche pour trouver une formule gagnante dans son équipe première, mais au sein de la talentueuse académie des Gunners, ils peuvent avoir un joueur capable d’être une bouffée d’air frais bienvenue.

.

Le prodige est le sujet de conversation de la ville cette semaine

getty

Mikel Arteta pourrait donner une opportunité à Charlie Patino

Charlie Patino est très apprécié dans les cercles d’Arsenal et pourrait même se voir offrir une opportunité avec l’équipe senior avant trop longtemps, le déplacement de samedi à Burnley étant considéré comme une chance potentielle de faire ses débuts.

Mais qui est Patino ? Nous jetons un coup d’œil à l’un des jeunes joueurs les plus talentueux d’Arsenal.

Charlie Patino : Profil

Né à Watford le 17 octobre 2003, Patino a été pressenti pour un avenir radieux dans le football dès le début.

Patino a été aperçu à l’âge de sept ans en train de jouer pour le club de football des jeunes de St Albans City et a été choisi par Luton Town pour rejoindre leur académie.

S’adressant au site Web d’Arsenal à propos de cette décision, Patino a déclaré: “C’est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir sérieuses, car il ne s’agissait plus uniquement du plaisir de jouer, il s’agissait de m’améliorer et de m’améliorer chaque semaine et de me tester contre certains des meilleurs. équipes de jeunes du pays. “

Après cinq ans avec les Hatters Patino a fait l’objet d’un réel intérêt de la part de plusieurs équipes de Premier League et a choisi de rejoindre l’académie d’Arsenal, déclarant : « Aller à Luton depuis St Albans était un grand pas pour moi, mais aller de Luton à Arsenal était encore plus grand. . Je me souviens que mon père m’avait expliqué que tous les garçons n’avaient pas la possibilité de le faire et nous avons vraiment pris le temps de nous assurer de choisir le bon club.

« Je n’oublierai jamais mon premier voyage à Colney. Dès que je suis arrivé, j’ai dit à mon père que c’était l’endroit où je voulais être, non seulement pour les installations incroyables, mais aussi pour les opportunités que ce club offre aux jeunes joueurs.

.

Patino est pressenti pour un avenir radieux à Arsenal Charlie Patino: Postition

Le joueur de 17 ans est milieu de terrain central de métier.

Réputé pour sa capacité à jouer au ballon, Patino a attribué à Santi Cazorla une grande inspiration pour lui alors qu’il continue d’apprendre son métier avec les Gunners.

Il a déclaré : « J’ai toujours apprécié ce style de jeu espagnol. En grandissant, j’adorais Santi Cazorla en tant que joueur, et Cesc Fabregas et Mikel Arteta faisaient aussi partie de mes favoris. Mais il y a quelque chose à propos de Santi pour moi et les qualités qu’il avait – il était autre chose.

“En tant que milieu de terrain, je peux apprendre beaucoup de lui, mais du point de vue de l’attitude et du professionnalisme, et quelque chose d’un peu plus proche de chez moi, un autre joueur que j’admire vraiment est Bukayo Saka. Il a deux ans de plus que moi et je fais de mon mieux pour essayer de suivre ses traces. C’est la voie que je veux suivre à Arsenal.

.

Le milieu de terrain Patino est considéré comme une future superstar du jeu Charlie Patino : qu’est-ce qui a été dit ?

Brian Stapleton, le recruteur d’Arsenal qui a découvert Patino, a déclaré à Goal : « De toutes les années où j’ai été recruteur, c’est le meilleur garçon que j’aie jamais vu.

« J’ai eu un tuyau sur Charlie d’un gars, alors je suis allé là-bas et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Il avait 11 ans et je pense qu’il jouait dans les moins de 13 ans, et j’étais comme « wow ».

« Sa première touche était incroyable, sa vision, sa conscience de l’espace. Il était bien au-dessus de ses années, il était sur une autre planète que n’importe qui d’autre sur le terrain.

“J’ai téléphoné à mon chef de département à Arsenal à l’époque

“Sean O’Connor a découvert Jack Wilshere et il m’a dit que Charlie était le meilleur joueur qui ait jamais franchi les portes de Hale End.”

getty

Arteta apprécie certainement Patino Charlie Patino : Que nous réserve l’avenir ?

Il est sûr de dire que Patino a un très bel avenir dans le jeu.

Alors que Barcelone a été liée à un déménagement pour le milieu de terrain anglo-espagnol, il est rapporté que les Gunners se préparent à lui offrir un nouveau contrat lorsqu’il aura 18 ans plus tard cette année.

Des rapports ont affirmé qu’Arsenal n’avait pas l’intention de vendre le joueur avec le joueur de 17 ans susceptible d’être impliqué dans les plans de Mikel Arteta dans les semaines à venir.

Reste à savoir si cela viendra contre Burnley ce week-end de l’AFC Wimbledon en Coupe Carabao la semaine prochaine.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ CRISTIANO RONALDO POUR MARQUER CONTRE WEST HAM À TOUT MOMENT À LA COTE DE 30/1