Qui est Cory Fleming ? – 10z viral

La Cour suprême de Caroline du Sud a suspendu vendredi la licence d’un avocat liée aux nombreux malheurs et maux de la dynastie juridique Murdaugh.

L’ordonnance du 8 octobre indique que le Bureau du conseil disciplinaire a cherché à placer un avocat Cory Howerton Fleming sur une « suspension provisoire ». La Cour suprême a accepté de rendre la suspension indéfinie; il devrait durer « jusqu’à nouvel ordre ».

La règle utilisée pour suspendre le permis de Fleming est la règle 17(b). Cette règle s’applique aux « autres fautes » non définies ailleurs. La règle 17(b) se lit comme suit :

Sur réception de preuves suffisantes démontrant qu’un avocat représente une menace sérieuse de préjudice grave pour le public ou pour l’administration de la justice, la Cour suprême peut placer l’avocat en suspension provisoire dans l’attente d’une décision définitive dans toute procédure en vertu de ces règles.

Fleming représentait la succession de Gloria Satterfield, 57 ans, la femme de ménage qui est décédée après ce que les documents officiels ont décrit comme un accident de «glissade et de chute» au domicile de Murdaugh. Les héritiers de Satterfield ont obtenu de nouveaux avocats et ont déposé une plainte affirmant qu’ils n’avaient jamais reçu un règlement de 505 000 $ que Fleming avait négocié avec les Murdaugh. Le procès accusé Alex Murdaugh, Fleming, et le cabinet d’avocats de Fleming spécialisé dans le complot civil et le manquement à l’obligation fiduciaire. Un avocat représentant maintenant la famille Satterfield dit qu’il pense que le montant du règlement était en fait beaucoup plus élevé – dépassant potentiellement 1 million de dollars – et que la famille n’a jamais su.

Les nouveaux avocats de la famille Satterfield ont déclaré que Fleming « s’était avancé et avait fait ce qu’il fallait pour la succession », a rapporté WCSC-TV. « Monsieur. Fleming et son cabinet d’avocats soutiennent qu’ils – comme d’autres – ont été victimes du stratagème frauduleux de Murdaugh. »

Fleming, son cabinet d’avocats et la succession de Satterfield ont publié une longue déclaration conjointe à WCSC qui blâme en outre Murdaugh :

Le 1er octobre 2021, Cory Fleming et son cabinet d’avocats ont conclu un règlement avec la succession de Gloria Satterfield et les fils de Mme Satterfield en vertu duquel M. Fleming et son cabinet d’avocats remboursent personnellement tous les frais et dépenses juridiques qu’ils ont reçus, ainsi que la faute professionnelle du cabinet. compagnie d’assurance paie la totalité des limites de sa police. Le règlement a été conclu moins d’un mois après que M. Fleming a appris pour la première fois que les fonds du règlement récupérés pour les fils de Mme Satterfield et sa succession avaient été volés par Alex Murdaugh. M. Fleming reconnaît qu’il a commis des erreurs importantes à des moments cruciaux de cette affaire et s’excuse sincèrement auprès des fils de Mme Satterfield pour tout ce qu’ils ont vécu et qu’ils n’ont pas reçu l’argent qui leur revient du décès de leur mère. M. Fleming a été engagé pour poursuivre des réclamations au nom de la succession de Mme Satterfield. Il a poursuivi ces réclamations, négocié des règlements substantiels avec les compagnies d’assurance de M. Murdaugh et réduit ses honoraires de cinquante pour cent (50 %) pour augmenter le recouvrement net pour les fils de Mme Satterfield et sa succession. Quand est venu le temps de débourser les fonds du règlement, M. Fleming a fait confiance à son ami proche et collègue pour traiter avec lui honnêtement et honorablement, seulement pour être induit en erreur et trompé de l’une des pires manières possibles pour un avocat : Alex Murdaugh a menti à M. Fleming pour voler les fonds des clients. M. Fleming soutient qu’il n’a pas participé volontairement au stratagème de M. Murdaugh, mais qu’il a été utilisé. M. Fleming déclare qu’il ne mettrait jamais sciemment en péril les fonds des clients ni ne mettrait une relation personnelle ou professionnelle au-dessus de ses responsabilités professionnelles. Jusqu’au début septembre 2021, il croyait sincèrement que les fonds du règlement avaient été correctement déboursés. Depuis ce temps, M. Fleming et son cabinet d’avocats ont fait tout leur possible pour que Mme Satterfield et ses fils fassent ce qu’il fallait, ce qui se reflète à la fois dans leur coopération continue et dans le règlement conclu le 1er octobre 2021. M. Fleming apprécie le professionnalisme dont ont fait preuve les avocats représentant les héritiers Satterfield dans la découverte des fonds détournés et leur intention de rendre les héritiers indemnes. M. Fleming s’engage à continuer de coopérer dans cette affaire.

Alex Murdaugh est entré en cure de désintoxication et a plaidé la pauvreté après que les autorités l’ont accusé d’avoir demandé à un ancien client de le tuer afin que son fils Buster Murdaugh pourrait percevoir une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars. Cette affaire est en cours.

Le fils du scion légal Paul et femme Maggie ont été assassinés sur la propriété de la famille plus tôt cet été. Paul était poursuivi pour un accident de bateau qui a tué Plage de Mallory, 19. Fleming a été accusé d’avoir joué un rôle présumé dans un stratagème de dissimulation orchestré par Alex Murdaugh pour protéger son fils Paul d’un danger juridique. Selon un procès, Fleming a représenté Connor Cook, alors âgé de 19 ans, qui était également sur le bateau, le tout à la demande d’Alex Murdaugh. De ce procès :

À l’insu du demandeur Cook et de ses parents au moment où Fleming a été embauché, Fleming n’a pas révélé qu’il avait été le colocataire de l’accusé Murdaugh à l’université, qu’il était l’un de ses meilleurs amis et qu’il était également le « parrain » de Paul Murdaugh. Le défendeur Murdaugh et Fleming n’ont jamais divulgué ces conflits d’intérêts au demandeur Cook ; au lieu de cela, ils ont encouragé et demandé au demandeur Cook de ne pas coopérer avec les forces de l’ordre. Les instructions de Fleming ont servi à convertir le plaignant involontaire Cook en un agent de protection pour Paul Murdaugh, exposant le plaignant Cook à la possibilité d’être accusé en tant que conducteur de bateau et donc responsable de l’accident.

Divers ancêtres de la famille Murdaugh ont été pendant près d’un siècle en charge du bureau du procureur local dans un district qui comprend plusieurs comtés de l’est de la Caroline du Sud.

Alex Murdaugh a lui-même été suspendu de sa pratique du droit en septembre. Il a également été accusé – et a par la suite été poursuivi – pour avoir prétendument détourné des fonds de son propre cabinet d’avocats.

