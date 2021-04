Qui est Cris Valdez dans la vraie vie? L’ennemi de Luis Mi dans la série

“Je sortais avec une fille. Il m’a un peu déçu parce qu’il est venu pour s’impliquer. C’est ce qui nous a éloignés. Pas moi de lui, je l’ai laissé entrer, parce que je l’aime beaucoup”, a-t-il exprimé dans l’émission argentine. en 2019. “Il a commencé à la faire tomber amoureuse, il a commencé à lui parler et elle me l’a dit. J’ai senti qu’il était un frère, Luis Miguel, et qu’il l’aimait vraiment. Alors j’ai dit à Daisy: “La meilleure chose est que tu essaies ce garçon, parce qu’il est vraiment mon frère” “, a-t-il dit à ce sujet.

Luis Miguel au Festival de Viña del Mar en 1994. (YouTube)

Apparemment, Luis Mi était très amoureux de Daisy. Concernant l’amitié avec le Soleil, Castro a déclaré: «Nous ne sommes pas amis parce qu’il n’a pas voulu [Luis Miguel]». Depuis, les chanteurs ne sont plus proches. “Il est tombé très amoureux d’elle [Daisy], mais cela ne veut pas dire que ce qui s’est passé était une coïncidence. Vous devez penser que c’est quelque chose que j’ai fait exprès, mais non. Sauf pour un grand chanteur que j’aime tant », a-t-il déclaré dans l’interview.