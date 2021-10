Qui est Cupcake dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

The Masked Singer a présenté aux fans un nouveau groupe de concurrents lors de l’épisode du 29 septembre, dont l’un de leurs plus doux à ce jour, le Cupcake. La concurrente du Groupe B a rejoint la compétition et a immédiatement laissé sa marque. Mais qui est le Cupcake ? Lisez la suite pour découvrir tous les indices de Cupcake jusqu’à présent. De plus, au cas où vous auriez manqué l’action en direct, vous pouvez consulter FuboTV, qui propose un essai gratuit aux nouveaux abonnés.

Saison 6, Épisode 3 – « Première du Groupe B »

Le paquet d’indices de Cupcake a commencé dans un restaurant. Elle a expliqué qu’elle avait « l’habitude de partager la vedette » et que cela faisait un certain temps qu’elle n’était pas une artiste solo. Alors que Cupcake partageait leur histoire, une grande bouteille de whisky est apparue sur le comptoir. Cupcake a été aidé sur le sol, car il y avait un panneau indiquant que le sol était mouillé. Ils ont expliqué qu’elle voulait venir sur The Masked Singer parce qu’un de leurs amis a récemment eu « des nouvelles de leur santé » et ils le font en partie pour leur remonter le moral. Le paquet d’indices contenait également une boussole qui pointait vers le nord.

La performance de Cupcake sur « Heatwave » de Martha Reeves & The Vandellas a un peu déconcerté les juges à cause de leur voix profonde. Chose intéressante, après leur performance, ils ont mentionné qu’ils étaient censés être là avec d’autres « choses douces », mais qu’ils sont tout seuls maintenant. Les suppositions des juges couvraient toute la gamme, Jenny McCarthy suggérant RuPaul, avec laquelle Robin Thicke était d’accord. Nicole Scherzinger a eu des « vibes de légende » et a dit que cela pourrait être Roberta Flack. Mais, Scherzinger a également deviné Leslie Jones. Ken Jeong a deviné une autre légende avec Tina Turner.

