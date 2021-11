Qui est Cynthia Erivo et dans quelles comédies musicales a-t-elle été ?

Cynthia Erivo remplacera Craig Revel-Horwood ce week-end (Photo: .; PA)

Cynthia Erivo devrait remplacer Craig Revel-Horwood lors de la semaine des comédies musicales Strictly Come Dancing de ce week-end après que le juge ait été testé positif pour le coronavirus.

La nominée aux Oscars, 34 ans, qui est elle-même connue comme une star des comédies musicales, prendra place pour juger les danseurs restants lors de l’émission de samedi soir.

Elle a déclaré dans un communiqué: « Je suis ravie de rejoindre le jury Strictly de la Semaine de la comédie musicale. Les comédies musicales ont une place unique dans mon cœur, c’est une façon si spéciale de connecter tous les arts et d’en faire un.

« Je suis ravi d’apporter mon expérience à la série et j’ai hâte de voir ce que les couples ont en réserve ce week-end. »

Qui est Cynthia Erivo ?

Cynthia, née à Londres, est une actrice primée à plusieurs reprises avec des Daytime Emmy, des Grammy et des Tony Awards à son actif.

Cynthia a joué dans The Color Purple à Broadway (Photo : Jemal Countess/.)

Son premier rôle à la télévision était dans la série Chewing Gum de Michaela Coel en 2015 et elle a joué dans des films dont Bad Times à El Royale ainsi que dans le rôle de l’abolitionniste américaine Harriet Tubman dans Harriet en 2019.

Dans quelles comédies musicales Cynthia Erivo a-t-elle joué ?

Cynthia a récemment été interprété comme Elphaba dans l’adaptation cinématographique de Wicked, l’une des plus grandes comédies musicales de Broadway et du West End de Londres, face à Glinda d’Ariana Grande.

Elle a également joué dans la tournée britannique de Sister Act et la tournée de Broadway de The Color Purple, ainsi que dans I Can’t Sing! La comédie musicale X Factor.

Ce week-end, elle jugera les célébrités restantes sur Strictly alors qu’elles reprendront certaines des pistes classiques des comédies musicales pour se rendre à la semaine prochaine.

Elle a également joué dans Sister Act (Photo: Tristram Kenton)

Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice danseront le Quickstep sur Love Is An Open Door de Frozen, tandis qu’AJ Odudu et Kai Widdrington danseront une valse sur Edelweiss de The Sound Of Music.

Rhys Stephenson et Nancy Zu s’adapteront au thème de Footloose, alors que Dan Walker affrontera le Charleston avec Nadiya Bychkova, interprétant Good Morning de Singin’ In The Rain.

Strictly Come Dancing



John Whaite et son partenaire Johannes Radebe interpréteront une valse viennoise à Chim Chim Cher-ee de Mary Poppins, et Tom Fletcher et Amy Dowden interpréteront le choix de leur couple sur On My Own de Les Misérables.

Tilly Ramsay et Nikita Kuzmin danseront la routine choisie par un autre couple sur Revolting Children de sa comédie musicale homonyme, Matilda.

