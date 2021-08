Qui est Dame Hellbender ? Le méchant du jeu Guardians of the Galaxy expliqué

Square Enix a sorti une cinématique de son jeu Guardians of the Galaxy et présente la magnifique Lady Hellbender.

Sa date de sortie est le 26 octobre, ce qui signifie que nous n’avons pas trop de temps à attendre jusqu’à l’arrivée du prochain opus de l’univers du jeu vidéo Marvel. Bien que les joueurs mécontents soient inquiets en raison de la façon dont Square Enix a publié Marvel’s Avengers, vous devriez être enthousiasmé par le GotG car il s’agit d’un seul joueur et n’aura pas de microtransactions.

Non seulement cela, mais le méchant musclé de Hulk est une autre raison d’être pompé.

Marvel’s Guardians of the Galaxy – Bande-annonce officielle

Qui est Dame Hellbender ?

Lady Hellbender est une récente méchante de Marvel qui a fait ses débuts dans Totally Awesome Hulk #1 sorti en 2015.

Dans le jeu vidéo Les Gardiens de la Galaxie, elle est une collectionneuse de monstres exotiques qui semble avoir le béguin pour Drax. Elle essaie peut-être de flirter avec le guerrier, mais – comme vous vous en doutez – il n’est pas très doué pour lui rendre ses sentiments.

La courte scène montre sa silhouette puissante, mais elle montre également qu’elle peut être tendre et drôle. Quant à savoir pourquoi les Gardiens sont en sa présence, c’est parce qu’ils doivent beaucoup d’argent au Nova Corps.

Leur objectif est de vendre Rocket ou Groot à Lady Hellbender, puis de récupérer leur ami après avoir reçu les crédits. Mais il est peu probable que ce travail d’escroquerie se déroule aussi bien.

Doubleur

Aucun acteur de voix n’a été annoncé pour Lady Hellbender, mais Square Enix a confirmé que la performance comprend la capture de mouvement.

Les animations sont toutes fluides et les expressions faciales sont très naturelles. Il y aurait de nombreux personnages plus grands que nature dans le jeu, et il y aura près de six heures de cinématiques interactives.

Alors que la gargantuesque Lady Hellbender semble sur le point de devenir la prochaine Lady Dimitrescu sur Internet, il y a beaucoup d’autres personnages notables dans le jeu.

Casting du jeu Les Gardiens de la Galaxie

La distribution connue des personnages du jeu Guardians of the Galaxy est la suivante :

Star-Lord Gamora Drax Groot Rocket Lady Hellbender Mantis Cosmo

On ne sait pas si Mantis rejoindra les Gardiens comme elle le fait dans le deuxième film, mais elle est dans la bande-annonce avec Star-Lord. Quant à Cosmo, c’est le chien de l’espace que l’on a vu au musée Collector lors du premier film.

