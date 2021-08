Qui est dans la maison TikTok Sway ?

2020 a été profondément horrible pour de nombreuses raisons, y compris, mais sans s’y limiter, le fait que vos parents ont créé un compte TikTok commun. Mais parmi les !!!!! ce qui s’est passé tout au long de cet incendie de benne à ordures vraiment sans fin d’un an a été l’émergence de plusieurs «maisons» dédiées aux stars de TikTok et à leur drame sans fin – y compris Sway House. À ne pas confondre avec Hype House, wow, comment pourriez-vous.

Sway House est (ou plutôt était, parce que c’est un peu discret) un organisme complexe, souvent induisant le roulement des yeux, rempli de frères angoissés, de plaintes de bruit et, bien sûr, d’une tonne de contenu. Si tout cela vous semble assez déroutant parce que vous avez plus de 22 ans, n’ayez crainte : voici tout ce que vous devez savoir sur Sway House, y compris ses résidents, son drame relationnel, pourquoi il s’est terminé et où il en est maintenant.

Oui, Sway House était une vraie maison

Plus précisément, c’était un manoir de 7 800 pieds carrés à Bel Air où ces mecs s’ébattaient :

Voici une visite guidée si vous voulez tout remettre en question sur la réalité dans laquelle nous vivons :

Mais vraiment, Sway House était une machine à contenu

Oui, Sway House était une maison physique, mais elle servait principalement à TikTokers de collaborer et de se faire connaître mutuellement. Le collectif de contenu a été fondé en janvier 2020 par TalentX Entertainment, qui a déclaré que sa mission était de “soutenir, construire et développer leur empreinte sociale sur les plateformes, les médias traditionnels et nouveaux et dans de nouveaux secteurs verticaux”.

Cool, ça ne veut rien dire pour moi, mais j’adore le voir !

J’ai compris! Alors pourquoi cela s’est-il terminé ?

Sway House s’est dissoute en février 2021, avec TalentX et le co-fondateur de Sway House, Michael Gruen, déclarant à People : « Si vous considérez Sway comme un collectif de contenu qui vit ensemble et se côtoie tous les jours, alors oui, c’est fini. Mais Sway a toujours été à propos d’un message plus grand, et qui ne mourra jamais. “

Waouh, ça bouge.

Gruen a également ajouté : “Je suis fier de ce qu’était Sway. Ces gars sont des pionniers. Ils ont prouvé qu’il n’y a aucune limite à ce qu’être une star des réseaux sociaux peut vous emmener. Sway est un style de vie et une mission et c’est quelque chose qui ne sera jamais Mais la croissance est importante et ils vont chacun dans leur propre direction maintenant. Il est temps de passer à autre chose. “

Alors oui, ce que j’en retiens, c’est que tout le monde est devenu trop célèbre et a voulu saisir d’autres opportunités.

Ils ont pivoté vers une série de montres Facebook

Au cas où vous seriez absolument dévasté par la fin de Sway House telle que vous la connaissez et avez besoin d’eux dans votre vie :

Fais-moi rire. Qui était à Sway House ?

Les membres passés et présents de Sway House comprennent :

Kio Cyr

Quinton Griggs

salle Bryce

Jaden hossler

Griffin Johnson

Anthony Reeves

josh richard



Noé Beck

Gris noir

Avant la dissolution de la maison, il y avait tellement. Drame.

Par où commencer ? Autant commencer avec les événements de mai 2020, lorsque Bryce et Jaden ont été arrêtés pour des accusations liées à la drogue lors d’un road trip en pleine pandémie :

C’était un tout et a incité Jaden et Josh à révéler qu’ils allaient en pause du groupe:

En juin 2020, Josh a écrit un article de plusieurs millions de mots sur Medium expliquant pourquoi il avait pacifié, admettant: «Je laisse la célébrité m’atteindre… J’ai laissé le style de vie de LA fête me consumer, et je me suis perdu un peu. J’ai oublié pourquoi j’étais ici.”

Le même mois, le New York Times a écrit un article complet sur toutes les fêtes pandémiques qui se déroulaient à Sway House, rapportant qu’ils avaient fait de la vie « un cauchemar » pour les autres personnes du quartier avec leur « comportement semblable à une fraternité » – y compris en laissant des piles .de déchets sur le trottoir. Délicieux! Mais malgré la mauvaise réputation, Sway House n’a montré aucun signe de ralentissement à l’époque, et en août 2020, les choses ont atteint un tel point d’ébullition que Bryce a été coupé par la ville de LA.

Et puis, bien sûr, il y a eu un drame à l’extérieur de la maison – comme lorsque Josh s’est disputé avec son compatriote TikToker Chase Hudson et a sorti une piste de diss sur YouTube intitulée “Still Softish”.

En conclusion : LES JEUNES.

Certains navires de haut niveau sont sortis de la maison de balancement

La plupart (anciens?) Membres de Sway House sont dans des relations angoissantes avec TikTok – mais aucun plus que Bryce, qui sortait avec la meilleure amie de Kourtney Kardashian, Addison Rae, avant qu’ils ne se séparent de façon spectaculaire.

Pendant ce temps, Griffin était déjà sorti avec Dixie D’Amelio, membre de Hype House, qui sort maintenant avec Noah – bien qu’ils aient décidé de garder leur relation privée, ce qui a été annoncé dans une note Twitter dramatique :

Et Josh s’est retrouvé dans un énorme gâchis lorsque son ex Nessa Barrett a commencé à sortir avec l’ex de Mads Lewis, Jaden Hossler, ce qui l’a incité, lui et Mads, à laisser tomber ce TikTok :

^ N’essayez même pas de comprendre cela. C’est plus compliqué que la physique littérale.

Alors qu’Anthony semble être avec TikToker Avani :

Les membres de l’équipe de Sway House sont tous extrêmement riches

Mais surtout Josh Richards et Bryce Hall. Josh gagne jusqu’à 100 000 $ grâce aux revenus publicitaires de ses vlogs ; il a également une entreprise de boissons et a gagné 1,5 million de dollars entre l’été 2019 et l’été 2020. Bryce, pour sa part, est là avec une valeur nette de 2 millions de dollars. Lol aide.

Kay, ceci conclut notre leçon dans Sway House 101, vos devoirs essaient de vous souvenir littéralement de tout cela!

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

