Qui est dans la première demi-finale de l’Euro 2021, heure de début et comment regarder ?

Le compte à rebours est bel et bien lancé pour l’affrontement en demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark à l’Euro 2020 – mais avant cela, il y a un affrontement alléchant dans lequel s’engager.

Des millions de fans sont descendus dans la rue samedi pour danser sur des tables et chanter “ça rentre à la maison” après que l’Angleterre a démantelé l’Ukraine 4-0 à Rome.

Ils affronteront maintenant le Danemark devant 60 000 fans à Wembley mercredi dans le but de garantir leur place pour la finale de dimanche.

L’Angleterre et le Danemark connaîtront tous les deux leur adversaire final avant le coup d’envoi de leur match mercredi à 20h. Voici donc tous les détails que vous devez savoir sur l’autre demi-finale.

Qui est dans la première demi-finale de l’Euro 2020 ?

La première demi-finale verra l’Italie, championne du monde 2006, affronter l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2008 et 2012.

L’Espagne a battu la Croatie 5-3 en prolongation dans les huitièmes de finale lors d’une rencontre passionnante avant de battre la Suisse aux tirs au but pour atteindre les demi-finales.



L’Italie ne s’est guère trompée jusqu’à présent à l’Euro 2020 (Photo: .)

Le parcours de l’Italie vers les demi-finales a vu l’équipe de Roberto Mancini battre l’Autriche 2-1 en prolongation et battre la Belgique par le même score en quarts.

A quand la première demi-finale de l’Euro 2020 ?

La première demi-finale a lieu à Wembley ce soir (mardi 6 juillet).

Le coup d’envoi est prévu à 20h BST.

Sur quelle chaîne de télévision se déroule la première demi-finale de l’Euro 2020 ?

Les fans peuvent se connecter pour regarder le match gratuitement sur BBC One à partir de 19h.

Vous pouvez également diffuser le match en direct via BBC iPlayer sur une gamme d’appareils, notamment des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes.

Vous pouvez regarder l’Italie contre l’Espagne sur BBC One à 20h.

