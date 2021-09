Qui est dedans et notre casting de rêve

Image : Nintendo / Kotaku

Hier, Nintendo a choqué le monde lorsque Shigeru Miyamoto a annoncé la distribution principale du prochain film d’animation Mario. Mais seuls certains personnages principaux et leurs homologues hollywoodiens ont été dévoilés. Nintendo n’a sûrement pas besoin de notre aide pour le processus de casting, mais pourquoi ne pas s’amuser quand même ?

Au cours de la présentation directe de 40 minutes d’hier, Nintendo a révélé que nul autre que Chris Pratt exprimerait Mario. Internet a des opinions bien arrêtées à ce sujet, d’autant plus que Charles Martinet ne joue pas les rôles principaux qu’il a définis au fil des ans. Pendant ce temps, Anya Taylor-Joy interprétera la princesse Peach, Charlie Day sera Luigi, Jack Black jouera Bowser. Keegan-Michael Key fera la voix de Toad et Seth Rogen jouera le rôle de Donkey Kong. Également annoncé : Fred Armisen sera la voix de Cranky Kong. Kevin Michael Richardson est Kamek et enfin, Sebastian Maniscalco sera la voix de Spike. Cela fait beaucoup de célébrités !

Bien que ce soit déjà une liste assez longue, il y a encore plus de personnages Mario qui n’ont pas encore été choisis. Nous avons tout un Royaume Champignon à remplir ici. Ne vous inquiétez pas Nintendo, nous avons fait tout le travail pour vous. Vous savez, en plus de rédiger un accord, de passer les appels téléphoniques, de créer le film, d’enregistrer les performances et d’organiser une tournée de presse pour le film avec les acteurs. D’accord, vraiment, nous nous sommes juste amusés avec Photoshop tout en imaginant les possibilités d’un univers Mario plus large sur grand écran. Nous avons des personnages bien connus et d’autres plus obscurs que nous avons comparés en fonction de l’ambiance générale.

Dans les diapositives suivantes, vous pouvez profiter de 15 autres acteurs qui devraient figurer dans le film Mario. Sonnez dans les commentaires si nous avons réussi, ou si vous avez de meilleures idées sur qui devrait être dans le film et quel personnage ils devraient jouer.

Oh et si nous, comme cet utilisateur de Twitter de 2020, prédisons correctement l’un d’entre eux, je supposerai simplement que nous sommes capables de prédire l’avenir et vous pouvez vous attendre à ce que nous commencions à divulguer des informations telles que les prochaines sorties de jeux, les gagnants des futures élections, et qui sera en fait l’hôte de Jeopardy !