Qui est dedans, qui est dehors – Rapport de porte

La salle de briefing de la Maison Blanche ne contient que 49 sièges dans des espaces très restreints, ce qui fait qu’il y a pas mal de rivalité pour les meilleurs endroits.

Vendredi, la White House Correspondents Association a dévoilé son nouveau plan de salle pour l’espace, avec des points de vente tels que The Grio, The Washington Blade, des groupes de stations locales et des réseaux d’affaires se voient attribuer des sièges. Des points de vente comme One America News Network, BuzzFeed et The New York Daily News n’ont plus de sièges attribués par rapport à la dernière révision en 2017.

Les changements entreront en vigueur le 3 janvier.

Dans une lettre aux membres, le président de la WHCA, Steve Portnoy, a écrit que les critères d’attribution des sièges comprenaient un service de longue date sur le rythme, « s’assurer que les sièges sont remplis de manière fiable, comme attribué » et « veillant à ce que la salle de briefing reflète le pays dans lequel il couvertures.

Il a écrit que 65 organisations et entités de presse ont reçu des missions, et parmi celles-ci, 14 obtenaient leur tout premier siège dans la salle. Trente des organes de presse se partagent les sièges.

« Pour améliorer la diversité dans la salle de briefing, des missions ont été confiées à des organisations qui ciblent les publics noirs, hispaniques et LGBTQ, ainsi qu’un lectorat et un auditoire de tout le spectre idéologique », a écrit Portnoy, correspondant à la Maison Blanche pour CBS News Radio. « La WHCA a également attribué pour la première fois des sièges à des groupes de stations de télévision locales, qui atteignent les téléspectateurs des marchés à travers l’Amérique. De plus, les réseaux d’affaires qui ont couvert la Maison Blanche pendant des années ont finalement obtenu des places sur notre graphique. »

Les sièges les plus visibles sont évidemment au premier rang, et ces affectations n’ont pas changé : NBC News, FOX News, CBS News, AP, ABC News, . et CNN. La deuxième ligne non plus : The Wall Street Journal, CBS News Radio, Bloomberg, NPR, The Washington Post, The New York Times et USA Today.

Les organisations nouvelles sur le plan de salle à partir de 2017 : Telemundo, CNBC, The Grio, Fox Business, Nexstar, Newsy, Gray TV, EWTN, Cheddar, Hearst, Spectrum, Newsweek, The Daily Caller et The Washington Blade. Tous partagent des sièges.

Absents de la liste par rapport à 2017 : SiriusXM, Westwood One, The New York Daily News, Talk Radio News, OAN et BuzzFeed.

Parmi les points de vente qui remontent de quelques rangs : The Daily Mail. C’était au 6e rang; maintenant c’est dans le 4ème. Al Jazeera et HuffPost font également partie de ceux qui obtiennent leurs propres sièges, plutôt que de partager avec un autre point de vente.

Dans un effort de distanciation sociale, la WHCA a temporairement réduit ses affectations alors que la pandémie de Covid 19 s’aggravait en mars 2020, avec un pool de seulement 14 points de vente dans la salle. La WHCA en avril 2020 a voté pour retirer Chanel Rion d’OAN du pool pour avoir enfreint les directives de distanciation sociale.

