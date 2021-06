Qui est Denzel Dumfries ?, la surprise de l’Eurocopa que Koeman a “sauvée”

18/06/2021

Le à 20:31 CEST

Pour les Pays-Bas, le Championnat d’Europe a commencé avec des doutes de la part de leurs fans qui, quelques jours avant le début de l'”oraje”, ils ont survolé un avion à l’entraînement pour demander à De Boer de revenir en 4-3-3. Il a été très critiqué, mais le temps lui a peut-être donné raison. Son 3-5-2 a dévoilé Denzel Dumfries, qui après avoir participé directement à tous les buts de son équipe en championnat, a remporté la couronne de MVP des deux premiers matchs.

L’ailier du PSV, à 25 ans, montre qu’il est devenu important et que son passage dans l’un des meilleurs championnats du continent est peut-être très proche. C’est un poignard. Il s’est approprié l’aile droite et, grâce à sa formidable condition physique, il a monopolisé l’offensive de son équipe nationale.

Son 1,88, sa vitesse et le sang-froid dont il fait preuve sur le terrain, occupant et apparaissant à la fois en position d’attaque et de défense, offrent à l’oranje de nombreuses alternatives. Cela peut être vu sur leurs cartes thermiques, mais il est préférable de le voir en direct, où vous pouvez le voir leurs internats trouvent souvent du pétrole.

Avec Romelu Lukaku, et en attendant la fin du deuxième jour, ce sont les seuls footballeurs à avoir réussi à être choisis comme MVP lors des deux premières rencontresPar conséquent, s’il continue à ce rythme et que les Pays-Bas mettent une marche de plus en phase à élimination directe, où en tant que premier du groupe il devra affronter le troisième du groupe de la mort, il pourra présenter sa candidature pour le meilleur footballeur de l’Eurocoupe. Il en reste encore beaucoup, mais ses performances sont remarquables.

Koeman l’a “sauvé”

Au début, le désormais international des Pays-Bas a disputé deux matchs avec l’équipe d’Aruba. Il a des racines dans le pays des Caraïbes et a été appelé pour deux matches amicaux, où il a marqué dans l’un d’entre eux. L’histoire aurait pu faire en sorte qu’il ne puisse pas être convoqué, mais l’actuel entraîneur du Barça l’a recruté pour son équipe nationale, lui donnant ainsi des clés qui ouvrent désormais de nombreuses portes à l’Euro. Contre l’Autriche et avec Koeman dans les tribunes, il l’a rendu avec une autre belle performance.

Participation directe à tous les objectifs

Il a placé le centre qui, après le rejet du gardien ukrainien, s’est terminé par le but de Wijnaldum alors qu’ils le recherchaient le plus. Ils ont continué à faire pression et l’un de ses stages dans la région s’est de nouveau retrouvé avec le but de Weghorst. L’Ukraine a réagi et a renversé la vapeur, jusqu’à ce que Profitant de sa hauteur, il a battu les défenseurs au-dessus de la tête pour diriger un centre d’Ake à la 85e minute., donnant ainsi 3 points vitaux au leur.

Contre l’Autriche, il fut à nouveau décisif. Il est venu plus vite que quiconque à une balle lâche qui, avec ruse, a duré longtemps et a été chassée par Alaba à l’intérieur de la zone. Depay s’est chargé de la matérialiser. L’attaquant lui-même, dans le deuxième et dernier but, a laissé Malen seul qui, voyant que son partenaire au PSV suivait le jeu comme une flèche, lui a donné le but d’une magnifique passe de la mort. Contribution incalculable que vous avez.

Les Pays-Bas piétinent

Avec un De Jong impérial créant et surmontant des lignes blindées par De Roon et Wijnaldum, qui se joignent aussi fréquemment à l’attaque, ils disposent d’un centre de terrain qui permet de libérer les autres atouts de De Boer, notamment les attaquants, pour chercher des espaces et chatouiller. défenses rivales. Depay est le leader psychique et visible, Weghorst est un « chasseur de but » manuel. Avec Malen sur le banc pour révolutionner les jeux et une défense qui manque encore un peu de force, ils peuvent aller loin.